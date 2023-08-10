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藍營質疑台南大東夜市案有弊 市府：透明公開無圖利

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南知名夜市「大東夜市」因土地租約到期，市政府昨完成招標案，藍營質疑有貓膩。圖／本報資料照片
台南知名夜市「大東夜市」因土地租約到期，市政府昨完成招標案，藍營質疑有貓膩。圖／本報資料照片

台南知名夜市「大東夜市」因土地租約到期，市政府昨完成招標案，每月租金104萬。市議會國民黨團接獲檢舉，質疑過去租金低，只從20幾萬漲到42萬，疑有立委和議員關說且有圖利之嫌？財政稅務局今強調，依法辦理租金價格查估，無圖利特定對象及立委、議員介入情事。

台南市議會國民黨團昨指得標金額2501萬餘元，換算每月租金104萬，對比之前低得離譜的租金，難杜悠悠眾口，懇請檢察官嚴查是否有立委和議員介入？是否涉及圖利？

財政稅務局說，大東夜市所在地東區竹篙厝段地號1682土地的短期標租開標作業，採公開標租方式，透過市場競價機制辦理，價高者得標取得土地租賃權，並無圖利特定對象、有立委、議員介入等情事。招標文件及開標結果都上網公告，開標過程全程公開觀標且錄影。

財政稅務局指出，此案除有效活化市有土地、增裕庫收，市府在招標文件中也明確載明得標人須限期申請土地相關用途的合法登記，避免業者怠惰消極不作為，是市府宣示保障市民朋友至合法場域消費權益的決心，對於議員誤解深表遺憾。

財政稅務局解釋，市有土地出租的租金是依台南市市有房地租金計算基準，及相關規定計收，並請不動產估價師辦理租金價格查估，議員以這次公開標租結果比較疫情期間的租金，因價格生成日期及條件不同，無法一概而論。 此案的土地後續如有相關機關有公用需求，基於公地公用原則，將依租約規範終止租約，回歸公務使用，因此，短期標租活化市有土地，不會影響後續公用目的。

議員 夜市 台南

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