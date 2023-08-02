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沈宗隆傳辭議長 黃凱表態接棒
國民黨雲林縣議長沈宗隆涉入綠能收賄案起訴後，6月以200萬元交保，近來盛傳他有意辭去議長職務，昨無黨籍議員黃凱證實此事，且自己獲沈支持爭取接任；縣長張麗善也說，沈有表達應推派更優秀議員當議長。民進黨雲林縣黨部、議會黨團未回應是否推人選角逐，僅表示將依黨中央指示因應。
沈宗隆因身體欠佳，交保後不曾公開現身，手機到昨天持續關機，暫無法得知回應。親近沈宗隆的林姓人士說，他預計下個議會定期會開議之前說明。國民黨雲林縣黨部、議會表示，辭與不辭是議長自己決定的事。
黃凱說，曾與沈宗隆討論過接任之事，「沈也支持我出來」，未來將努力尋求其他議員同仁的支持。副議長兼北港朝天宮董事長蔡咏得被傳可能問鼎議長人選之一，蔡受訪說，並沒說過要選議長。
縣長張麗善說，沈宗隆心繫議會，為讓議會正常運作，先前曾表達希望推派更優秀、有心的議員來擔綱；張麗善也說，黃凱跟所有議員互動良好，沈推舉下應可贏得多數議員的支持。
沈宗隆3月遭偵辦涉向達德能源公司收賄案，羈押期間即傳出血壓難以控制，身體狀況不佳，6月27日起訴獲交保，即傳出有意辭去議長風聲。1名熟知議會生態人士分析，雲林議會本屆民進黨10席、國民黨9席、民眾黨及台聯各1席，無黨籍則有22席，藍營和無黨若結盟，拿下議長寶座並不難。
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