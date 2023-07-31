重視原民教育 嘉縣府與加州洪堡郡簽合作意向書

嘉義縣與美國加州洪堡郡皆注重原住民教育與歷史的保存，在中正大學教育所牽線下，今天雙方簽定教育合作意向書，豐富多元文化與雙語教育等面向交流合作，促進共榮發展。

嘉義縣長翁章梁和加州洪堡郡教育廳副廳長ColbySmart今天在嘉義縣府共同簽署合作意向書，促進兩地教育交流。嘉縣教育處安排阿里山鄉茶山國小鄒族原住民小朋友表演歌舞，歡迎遠道而來的朋友。

翁章梁接受媒體聯訪表示，感謝中正大學教育學研究所所長鄭勝耀促成雙方合作，加州洪堡郡有深厚的印地安文化，所以他們對鄒族文化很感興趣，簽定意向書是希望未來彼此能更緊密連繫，讓雙方學生互訪，瞭解彼此文化。

Colby Smart表示，他已經來嘉義3次了，這裡有美麗的山、優秀的人，是他第二故鄉，此次與他來台灣的有25名洪堡郡的教育工作者。未來雙方教師將以線上形式交流，每年舉辦3場工作坊，並且計劃在寒暑假舉辦教師互訪，深化彼此友誼及文化交流，讓兩地學生有機會了解、欣賞與尊重異國文化，增進雙方語言能力。

鄭勝耀表示，美國印地安文化保存最好的地方就在加州洪堡郡，因此洪堡郡教育廳將印地安文化與課程結合，正好與嘉義縣的鄒族原民教育不謀而合。4年前洪堡郡內學校陸續與嘉義縣國中小締結為姊妹校，雙方文化教育交流頻繁。