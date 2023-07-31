快訊

謝典林退出 國民黨恐掀退黨潮？趙少康提解方

以為是員工旅遊？日本議員半公費參訪法國 巴黎鐵塔前擺姿勢打卡被罵翻

颱風直擊中國！福建暴雨淹水、北京「紅色預警」關閉所有景點

重視原民教育 嘉縣府與加州洪堡郡簽合作意向書

中央社／ 嘉義縣31日電

嘉義縣與美國加州洪堡郡皆注重原住民教育與歷史的保存，在中正大學教育所牽線下，今天雙方簽定教育合作意向書，豐富多元文化與雙語教育等面向交流合作，促進共榮發展。

嘉義縣長翁章梁和加州洪堡郡教育廳副廳長ColbySmart今天在嘉義縣府共同簽署合作意向書，促進兩地教育交流。嘉縣教育處安排阿里山鄉茶山國小鄒族原住民小朋友表演歌舞，歡迎遠道而來的朋友。

翁章梁接受媒體聯訪表示，感謝中正大學教育學研究所所長鄭勝耀促成雙方合作，加州洪堡郡有深厚的印地安文化，所以他們對鄒族文化很感興趣，簽定意向書是希望未來彼此能更緊密連繫，讓雙方學生互訪，瞭解彼此文化。

Colby Smart表示，他已經來嘉義3次了，這裡有美麗的山、優秀的人，是他第二故鄉，此次與他來台灣的有25名洪堡郡的教育工作者。未來雙方教師將以線上形式交流，每年舉辦3場工作坊，並且計劃在寒暑假舉辦教師互訪，深化彼此友誼及文化交流，讓兩地學生有機會了解、欣賞與尊重異國文化，增進雙方語言能力。

鄭勝耀表示，美國印地安文化保存最好的地方就在加州洪堡郡，因此洪堡郡教育廳將印地安文化與課程結合，正好與嘉義縣的鄒族原民教育不謀而合。4年前洪堡郡內學校陸續與嘉義縣國中小締結為姊妹校，雙方文化教育交流頻繁。

嘉義 鄒族 大學教育

延伸閱讀

仲夏藝術節明華園8月26日嘉縣參演 「超炫白蛇傳」免門票入場

斥資1.4億元！嘉義縣首座兒少福利館動土 預計2025年完工

嘉義縣國中小校長交接布達 19人異動、6人退休、8人初任

翁章梁山口縣行銷嘉義鳳梨 參拜天滿宮深化台日友誼

相關新聞

關子嶺警光山莊重新啟用 「溫泉頭」二人房最低房價曝光

位處台南白河關子嶺風景區「溫泉頭」的警光山莊，歷經1年整修完成，今上午重新開幕，強調高CP值，提供警職及相關協勤人力員提...

罰不怕？雲林抓蚊幼蟲進駐斗六開罰 全縣開出67張罰單

雲林縣本土登革熱今新增4例確診，全縣累計115例，縣府為防堵疫情，7月14起由環保局派員並使用空拍機在古坑鄉巡查有孑孓的...

下游注意！南化水庫蓄水將滿 今午4點後開始自然溢流

南化水庫儲水今天下午3點達到8939萬立方公尺、蓄水率99.89%，即將滿庫，因為下午集水區又開始下雨，水庫預估將滿溢，...

慶祝虎頭埤獲國家卓越建設獎 黃偉哲：暑期兒童入園免費

台南市政府慶祝新化虎頭埤風景區全齡式地景遊憩場去年底啟用，今年7月除榮獲2023園冶獎「公共建築景觀類」殊榮，再次榮獲國...

虎頭埤風景區全齡式地景遊憩場獲獎 暑假小孩免費入場

台灣第一座水庫虎頭埤設置的「全齡式地景遊憩場」獲2023國家卓越建設獎，台南市政府下午宣布為了慶祝得獎，「暑假期間小孩免...

台南釋迦農損慘烈王定宇邀集現勘 已達天然災害救助標準

台南歸仁區釋迦正值產季，但因杜蘇芮颱風影響，造成落果、斷枝影響農民採收及收入。因有延遲性災害發生，今天早上歸仁區公所速報...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦