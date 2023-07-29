台南增28例…登革熱累計642例 颱風過後加強防治

台南市截止今日下午3點經疾病管制署研判確診28例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為642例，今日28例分布狀況為永康區12例，東區6例，仁德區4例，安南區3例，歸仁區2例，北區1例，年齡介於9歲至84歲，23例是由診所或醫院通報確診，5例由防治中心擴大採檢發現。

市府表示，依天氣預報顯示，今明2天的周末假期都會是晴朗的好天氣，衛生局跟環保局也抓緊腳步，執行因杜蘇芮颱風延期的化學防治作業及社區孳清作業。

市長黃偉哲提醒，目前登革熱疫情嚴峻，颱風過後會產生很多的積水容器，所以根據以往經驗，颱風後1到2周病媒蚊指數都會急遽上升，請民眾要把握天氣放晴時間，盡快巡視家戶內外環境，清除孳生源，儲水容器務必刷洗、加蓋或覆蓋細紗網，杜絕病媒蚊孳生，防止登革熱疫情持續蔓延，影響自身和家人及鄰近居民健康。

​防治中心主任蘇世斌今天也到永康區為第一線的國軍弟兄及防疫人員加油打氣，蘇世斌表示，國軍八軍團夥伴自6月28日第一次投入化學防治工作開始，截至今日已滿一個月，在防疫最前線努力奮戰，因為有他們的無私奉獻，才能在第一時間殲滅帶病毒的病媒蚊，保護更多市民免於受到登革熱的威脅。

市府也籲請全體市民共同配合市府的防疫措施，把握雨後7天黃金孳清期，巡視家戶內外將積水容器清除，特別是常見的花盆、底盤、水桶、廢輪胎、防水帆布或風災後可能因落葉堵塞的排水孔、天溝及易積水的頂樓、地下室等，盡快將積水排除或投藥處理，避免孳生病媒蚊。