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台南登革熱再增30人累積587例 颱風過後挑戰才開始

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南登革熱病例今天再增30人，國軍協助室內消毒。圖／南市衛生局提供
台南登革熱病例今天再增30人，國軍協助室內消毒。圖／南市衛生局提供

台南市今天新增30例本土登革熱確診病例，累積587例，以永康區15例最多，其次是東區5例，仁德區4例，南區2例，北區、安南區、歸仁區及關廟區各1例，年齡介於4歲至81歲。面對颱風來襲，市長黃偉哲提醒，颱風過後挑戰才開始。

黃偉哲在一級疫情指揮中心會議中提醒，颱風帶來的雨量將不利防治作為，且老舊社區的地下室、空屋、空地、建築工地等高風險場域皆易發生積水狀況，未來幾天充滿變數，再加上南市登革熱主要的傳播病媒蚊是埃及斑蚊，喜好躲藏於家戶內陰暗處，外面天氣風強雨大，病媒蚊也會在家戶內躲雨，可能反而增加民眾感染風險。

黃偉哲在會議中要求成各局處，颱風後務必針對各轄管場所全力動員孳清再孳清，他說，雨後積水是病媒蚊的最大溫床，根據以往數據顯示，大雨後病媒蚊監測數據都會急遽上升，因此一定要把握雨後7天黃金孳清期，澈底落實各項孳清行動，避免登革熱疫情持續擴散。

防治中心主任蘇世斌籲請民眾，颱風來臨前，預先巡視家戶內外積水容器，清理閒置容器、廢輪胎、防水帆布或堵塞的排水通道等潛在孳生源，颱風來臨時，在家也要注意自身防蚊措施，可穿著淺色長袖衣褲，使用捕蚊燈、蚊帳、防蚊掛片以及經衛生福利部核可的防蚊液等，避免被病媒蚊叮咬；颱風後，把握雨後天氣放晴時，盡快巡視家戶內外將積水容器清除，以免孳生病媒蚊，影響自身和家人及鄰近居民健康。

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