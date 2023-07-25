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蒜頭糖廠嶄新五分車亮相 復古外觀設有冷氣與美食車廂

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
蒜頭糖廠嶄新五分車亮相，縣長翁章梁（左）今天搶先試乘。圖／嘉義縣政府提供
蒜頭糖廠嶄新五分車亮相，縣長翁章梁（左）今天搶先試乘。圖／嘉義縣政府提供

蒜頭糖廠嶄新五分車今天亮相，外觀仿復古設計，維持接送學生的車廂設計，勾起許多人年少回憶，縣長翁章梁下午到場試乘，全新車廂裝設冷氣更舒適，每組列車加設1節餐車，提供在地美食等茶點，讓遊客邊品味美食，邊享受窗外美景。

台糖公司表示，車廂內部裝設冷氣空調和多媒體撥放器，其中3輛客車設有無障礙區，另有3輛客車以餐車概念設計，設有餐桌，提供民眾不同的搭乘選擇。配合糖鐵延駛台糖同時採購新車廂、優化既有機車頭，新式列車編組將為2輛機車頭掛載7輛全新客車及1輛電源車。

翁章梁說，五分車與高鐵是最慢與最快的結合，去年10月通車再獲行政院核定，鐵路延伸至故宮南院，預計今年10月通車，期許五分車延駛至故宮南院後，串聯嘉義高鐵站、嘉義科學園區、蒜頭糖廠、故宮南院等重要地點，再創嘉義旅遊新亮點。

翁章梁也說，故宮南院正研擬搭乘台糖五分車、憑車票免費至故宮南院參觀的合作方案，盼帶動這條觀光路線發展，未來可以搭乘高鐵至嘉義，轉乘五分車暢遊嘉義，重溫懷舊糖廠風光，再到故宮南院一睹國寶。

嘉縣府表示，五分車從糖廠向西延駛至故宮南院園區北側景觀橋，正在驗收履勘作業，預計今年10月通車，未來由台糖公司接手營運；另，也向營建署提報競爭型計畫建構周邊綠廊軸帶，已獲核定補助款6千萬元，預計今年招標動工，明年底前完工。

蒜頭糖廠嶄新五分車亮相，縣長翁章梁（中）今天搶先試乘。圖／嘉義縣政府提供
蒜頭糖廠嶄新五分車亮相，縣長翁章梁（中）今天搶先試乘。圖／嘉義縣政府提供
蒜頭糖廠嶄新五分車亮相，復古外觀設有冷氣、美食車廂。圖／嘉義縣政府提供
蒜頭糖廠嶄新五分車亮相，復古外觀設有冷氣、美食車廂。圖／嘉義縣政府提供
蒜頭糖廠嶄新五分車亮相，復古外觀設有冷氣、美食車廂。圖／嘉義縣政府提供
蒜頭糖廠嶄新五分車亮相，復古外觀設有冷氣、美食車廂。圖／嘉義縣政府提供
蒜頭糖廠嶄新五分車亮相，復古外觀設有冷氣、美食車廂。圖／嘉義縣政府提供
蒜頭糖廠嶄新五分車亮相，復古外觀設有冷氣、美食車廂。圖／嘉義縣政府提供

故宮南院 五分車 嘉義

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