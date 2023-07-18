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解決一位難求 台南新營重要路段392席停車格8月起收費

聯合報／ 記者吳淑玲謝進盛／台南即時報導

台南市交通局今天公告，新營區綠都心及新營火車站周邊有多處金融商圈、行政中心及大眾運輸等重要節點，長期來因商業活動及通勤轉乘等需求，地方反映停車位一位難求，為有效分配停車資源，將從8月1日起實施停車收費，汽車計時收費每小時20元，總計8路段(392席)及1處路外停車場(313席)，以提高停車位周轉率，並改善違停及占用狀況。

交通局表示，為提高停車格位周轉率，收費的路邊停車格均已完成智慧化，市民朋友使用台南好停APP即可查詢即時格位最新資訊，減少找尋停車格的繞駛時間。

交通局長王銘德指出，導入智慧化設備後經數據分析顯示，新營地區重點熱區停車需求集中在金融服務、生活商圈消費及公務洽辦時段，部分則為大眾運輸轉乘的停車需求，故因地制宜依停車特性規畫新營地區收費時段為每日8時至晚上20時，汽車計時收費每小時20元，變換格位則重新開單計費。

此外，為減輕實施初期衝擊，今年底前將提供第一小時免費措施，期能循序漸進逐步建立民眾養成良好停車習慣與使用者付費觀念。

另為服務綠都心周邊停車使用需求，市府秘書處業規畫市府民治市政中心路外停車場(共4區；313席)同步於8月1日開放停車收費管理，以有效利用周邊有限的公共停車格位資源，避免遭人長期佔用，保障民眾停車權益及維護公共利益。

王銘德表示，為瞭解新營區民眾停車特性及使用狀況，去年底首度在溪北地區建置地磁設備掌握重點停車熱區狀況，透過大數據分析觀察，包含民治路(東興路至健康路)、三民路(火車站至民權路)、中山路(火車站至新營交通台)、中正路(新營圓環至長榮路)、大同路(火車站至民治路)、開元路(火車站至東山路)、綠川北街(民治路至中正路)、綠川路(民治路至大同路)等8路段車輛久停狀況達近7成，確實有長期占用、周轉率低及停車秩序不佳等現象。

經辦理地方說明會妥善溝通共識，8月1日起將在前述路段優先實施停車收費，期以改善當地停車問題，落實使用者付費精神，並將依照地方實際停車行為滾動檢討調整收費範圍。

台南市新營區重要道路從8月1日起實施停車收費。圖／交通局提供
台南市新營區重要道路從8月1日起實施停車收費。圖／交通局提供

火車站 台南 停車場

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