台南愛文芒果登韓國購物平台 黃偉哲曝歐巴嘗芒果「連皮都吃了」

台南是台灣最大芒果產地佔全台產量50%，平均每兩顆芒果就有一顆來自於台南。為開展韓國市場商機，台南市長黃偉哲出訪韓國行銷台南芒果，除了登上韓國最大直播購物平台、促成台南芒果在韓國樂天集團及現代百貨上架，還與首爾樂天集團酒店合作，推出愛文芒果甜點 ，韓國民眾品嘗芒果還可參加抽獎活動，有機會獲得機票前來台南觀光 ，行銷芒果也帶動台南觀光契機。

黃偉哲到韓國行銷台南芒果，昨天登上韓國最大行動通訊直播購物平台Kakao宣傳，3000公斤愛文芒果禮盒秒殺，黃偉哲在臉書分享，同仁說他在韓國行銷芒果的影片，在台灣引發不少迴響。大家都很好奇的韓式風格，化妝時間是50分鐘。雖然在梳妝檯坐到全身有點酸，但能讓台南芒果有更多銷路，一切都是值得的。他還問說同仁也跟他建議，以後可以多走這種韓式路線，大家覺得呢？

黃偉哲表示，今年的芒果，受到前期降雨較少的影響，雖然果實較小顆，但甜度更精緻，產量也比往年更多。這段期間，他和市府同仁，從全聯到大遠百，從日本到韓國，只要有機會，都一定全力衝刺，為台南的農產打開更多通路。

黃偉哲還在臉書分享一段直播影片說「台南芒果有多好吃！看這位帥哥就知道！」影片中男性來賓大口吃愛文芒果時連皮都一口咬下，黃偉哲還附上一句「我來不及阻止」，讓網友忍不住笑了。

黃偉哲也在駐韓國台北代表部梁光中代表及首爾台貿中心主任賴登科的陪同下，參觀韓國Lottemart連鎖超市視察台南芒果上架狀況，此次台南芒果於Lottemart連鎖超市以及現代百貨，兩家韓國超市龍頭合作會同旗下的12家超市進行為期一星期的促銷推廣。

黃偉哲也到韓國首爾樂天飯店，參加台南愛文芒果甜點Photo Event（拍照促銷活動），是近年首位登韓進行台南芒果宣傳的地方首長備受矚目，飯店西點主廚以台南愛文芒果為主角推出一系列芒果甜點，充滿鮮果的香氣及充滿台南文化底蘊的雅緻，吸引韓國媒體、買家、網紅、直播主的關注，現場人潮滿滿。期盼今年韓國市場與去年相比，可增加台灣芒果15%以上的外銷實績。

農業局長李建裕表示，籌備了數月與韓國龍頭飯店洽談，終於談定在韓國首爾樂天五星級酒店推出愛文芒果系列，單份價格為台幣1000至1500元之間，以精品甜點方式打入高端市場，期盼在市府團隊的努力下在韓國市場創佳績 。目前台南芒果進入盛產，質量均優，色澤漂亮、香氣濃郁、皮薄、肉纖細，吃起來美味，正是嘗鮮的好時機。

韓國首爾樂天集團酒店，特別推出三款如南愛文芒果甜點，二款芒果塔及一款芒果蛋糕，吃起來入口即化，尤其是芒果的香氣跟甜美的口感，可說是味蕾的最高享受。飯店也舉辦「消費台灣愛文芒果甜點，可參加機票、台南住宿抽獎活動」預計在7月底抽出幸運得主。