「酪梨之鄉」產量冠全台 南市大內產業活動本月登場

台南市大內區盛產的酪梨進入產期，地方連日來忙採收，將於本月23日舉辦酪梨節產業文化活動，邀請各地遊客來大內品嘗「幸福果」好滋味。

台南市政府農業局今辦理「大內高手 酪梨在手」記者會，農業局表示，台南酪梨種植面積從10多年前南縣市合併279公頃增加至迄今653公頃，產量達9419公噸，為全台最大產區，佔全台種植面積36%，總年產值約6.4億元，主要集中於大內區259公頃、山上區74公頃及善化區58公頃等，其中，大內區佔全台種植面積達14%，素有「酪梨之鄉」美稱。

大內區農會總幹事吳建德表示，酪梨又有「幸福果」美名，富含單元不飽和脂肪酸，還含有多種維生素及礦物質等，營養又美味。農會輔導轄內青農會長胡國雄，會員李俊毅、楊子賢、翁羚貴等，種出高品質酪梨，且栽培品種多樣，有紅心圓、嘉選二號，嘉選三號等，產季從6月到隔年2月，避免產期集中影響市場價格。

農業局表示，為行銷酪梨，大內區農會將於7月18日在新北板橋農會、26日在深坑農會、29日在南市農會假日農市辦理酪梨展售推廣活動。