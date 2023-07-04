台南傳不肖業者竊聽消防 搶載遺體

台南傳出不肖殯葬業者竊聽消防局的無線電，掌握患者、傷者死亡訊息後，假冒市府指派的名義搶載遺體，更坐地起價，一般市區載遺體行情約2500元，竟收上萬元還強迫買單，有市議員昨要求改善資安漏洞。南市消防局表示，預計加密無線電；市府殯葬所澄清，並未主動提供遺體運送服務。

南市消防局規畫分年編無線電加密的執行預算，市議員林依婷、林美燕認為，此事涉及個資，緩不濟急，今天就會在議會定期會提出臨時動議案，一次完成，甚至會建議動用預備金，今年就執行。

林依婷、林美燕指出，最近頻接獲投訴明明沒通知葬儀社來載遺體，在消防車抵達後沒幾分鐘，葬儀社人員就趕至，並稱「市府叫來載」，懷疑資安漏洞，且有業者利用喪家傷心無暇他顧之際，直接簽約處理葬儀服務，或是得知喪家另與其他葬儀業者合作，就在運送遺體費用上坐地起價。

出席的殯葬業者舉例，喪家通知他們到醫院載遺體，但趕到醫院，遺體已被載到殯儀館，喪家告知對方說要請另家葬儀公司處理，了解後發現載運遺體的業者獅子大開口，車輛加上載運共2萬多元，喪家喊貴改收2萬元，但依照行情，市區遺體載運收價2500元至3000元。

消防局表示，為了即時通訊而採用的無線電通訊有資安漏洞之虞，正做無線電加密的簽核流程，預計從明年起分3年，每年200多萬元來執行，需要議員的支持。

市府殯葬管理所表示，殯葬所沒有主動提供遺體運送服務。南市葬儀公會理事長王素定指出，業者以竊聽警消無線電通訊來搶單接生意、還坐地起價，是缺德惡質的行徑，呼籲民眾可以生前契約等方式提前規畫好後事，讓不肖業者無機可乘。