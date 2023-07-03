台電女蜘蛛人不畏強風烈日 走出冷氣房爬電桿修電力

台電公司雲林區處最近分發19名親進電力維修員，梁雅婷是唯一的女性，格外引人注目，由於雲林沿海風頭水尾，東北季風強，登上電桿維護電力，是相當吃力又危險的工作，台電今天展開新員集訓，這位女蜘珠人登桿手腳快速俐落，在高十多公尺的高空中工作，不輸給男員工，女力升空贏得掌聲。

雲林沿海季風嚴重，配電設備長年飽受鹽塵侵蝕，每年10月到翌年3月季風期，電力設備極易老化受損，為維持良好的供電品質減少停電，經常性更換零組件相當重要，使電力維護工作相對吃重。

由於台電外線人員年齡老化，不論台電內部或承攬商人力吃緊。台電最近大力招考新進人員填補人力空缺，因應電力維護所需。雲林區處最近分發19名新人，為讓新學員能熟悉現場配電線路操作情形，連日來安排架空老舊配電線路橫擔及礙子的更換訓練，增加實戰經驗。

台電公司雲林區處長許一女表示，新進學員現場作業，是為讓學員熟悉工作環境和安全，因電力維修須頂著大太陽或強風中工作，還要站在離地8到10公尺高的電桿上作業，能否克服心中的恐懼感？整趟作業下來往往汗流浹背、渾身濕透，但每位新人須適應這些考驗，才能成為合格的技術員，可說十分辛苦。

新分發的19名新人中，唯一女性梁雅婷，一樣通過嚴格考驗。雲林區處說，梁雅婷未考進台電前，是從事台電外包人力電腦資料處理員，整日窩在冷氣房電腦室繕打資料，要從冷氣房的文書工作轉換到室外烈日驕陽的配線作業，可說是天壤之別。

為幫梁雅婷打氣，特別安排線路課的姜書琳、蔡宛徐、施工班的高嘉君等3名學姐一同登桿，3名學姐成為台電人之前，有的是醫院櫃台行政、補習班助理、台電承攬商文書人員，她們同樣通過各種停電維修技術等重重考驗，學習爬電線桿拉電線的技術，才成為正式台電技術員，如今技術薪傳，幾名台電女豪傑更加珍惜。