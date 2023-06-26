一場大雨東市場問題浮出 臟器油脂汙染路面

嘉義市東市場傳統市場近年來在市府行銷下成了旅遊購物、打卡熱點，但疑因排水溝阻塞、老舊每逢大雨過後溝渠裡汙積的穢物溢出地面，積水退去，殘留於路面油脂、臟器不但汙染環境也造成交通危險，日前嘉義地區一場春雨又將事件浮出檯面，議員希望市府相關局處應共同研擬方法解決。市府表示，加強水溝清理及攤商食油、臟器回收宣導，將邀集相關局處研擬解決方案改善。

東市場是嘉義市知名傳統市場，不但是嘉義地區民眾傳統市場首選，近年來在市府行銷宣傳下，成了遊客逛傳統市場找美食、打卡熱點，包括肉乾、肉粽、魚丸、海鮮、牛肉湯、羊肉湯、春捲、米糕等美食躍出檯面不勝枚舉。

不過，一場春雨將東市場的問題浮出檯面，從小在東市場長大的市議員李奕德接獲陳情，今年3、4月一場春雨因雨水宣洩不及，瞬間造成市場周邊積水，沒多久積水退後，路面出現動物臟器、油脂，汙染環境，有外送員因而滑倒，李奕德聯絡清潔隊以強力水柱沖刷路面清理乾淨。

李奕德表示，這是東市場長期以來的問題，可能是傳統市場排水溝老舊深度不夠加上部分攤商便宜行事將穢物直接排到水溝，每當下大雨就會將汙積物淹到路面，大雨過後的路面經常慘不忍睹，東市場周邊像城隍廟旁的光彩街、垂楊路安和街口等，清潔隊沒有辦法在第一時間過來清理，店家自行清理緩慢，路面油脂行人、機車滑倒，雖然沒有傳出重大意外，但困擾著地方多年。

他說，要解決這問題，必須要將排水溝渠重新清理、甚至挖深，但這工程浩大，加上施工期間攤商勢必無法做生意，攤商意願不高，但這問題不解決，每逢大雨又是一場浩劫，市府建設處、工務處等相關單位應與攤商協調研擬出辦法解決。

李奕德說，好不容易東市場近年來在市府積極行銷下，觀光、人氣、美食等愈來愈被外界重視，如果每逢大雨過後就浮現臟器、油脂，那麼誰還敢來？