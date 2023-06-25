房價飆升 南市府挨批成幫凶

台南市近年房價高漲，市議員盧崑福指房價飆升，市府是最大幫凶，2年前東區平實營區市地重劃區標售案，建設公司以每坪98萬元得標，此區房價持續上漲，民眾發現單坪已到66.9萬元，年輕人要找到低房價愈來愈難。房仲業者表示，東區有一大樓建案每坪地價飆破百萬元，回不去了。

台南市政府地政局長陳淑美表示，外傳單坪66.9萬預售屋有去稽查2次，實際上只賣到10幾戶，房屋價值高但賣得不好，消費者不買單，開價再高也沒用，經過稽查了解，高價房只賣10幾戶，選擇權仍是在消費者，平實營區有規畫300多戶社宅，價格較低，考慮到年輕人的需求。

市議員盧崑福指南市近5年房價攀升，最大幫凶是市政府，因為市府高價販售公有土地給建商，建商把成本轉嫁房價，導致年輕人根本買不起房子，5月初，民進黨主席賴清德出席「青年與主席有約」活動，一句「有沒有注意到房價現在在降？」以及內政部長林右昌「年輕人買不起房子，不是真的買不起，而是沒規畫。」引起很大爭議批評，但他們知道南市5年前800萬就能買到房子，現在要1600萬。

盧崑福說，東區平實營區市地重劃區標售案，建設公司以每坪98萬元得標，遠高於附近虎尾寮地價；建設公司取得土地成本價格高，賣出房子就很貴。最近平實營區重畫區紛紛搶進蓋新建案，房價持續上漲，近日有民眾發現房價單坪來到66.9萬元，年輕人如何找到低房價？他表示，如果社會住宅足夠，市場供不應求，房價就會降低，年輕人也有能力規畫買房。