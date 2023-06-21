慘了！台南登革熱疫情再擴大 善化也出現病例

台南市登革熱疫情再擴大，除了已知的仁德區感染源，今天再添善化區坐駕里的新病例，由於該病例並沒有仁德區的活動史，防治中心目前仍在尋找是否有關聯性，但可研判疫情有擴散的趨勢。

登革熱防治中心傍晚發出訊息，指出下午經疾病管制署檢驗確定新增4例登革熱病例，目前累積本土病例為21例，今天的4例分別為居住於仁德區的36歲、23歲及55歲男性，及1例住在善化區77歲男性，皆由診所或醫院通報確診，善化區病例經疾管署實驗室病毒分型鑑定為登革病毒第1型，與仁德區屬同一型，現正進行病毒基因定序，以釐清是否與仁德區病例為同一傳染源。

中心表示，除了善化區這個新增病例外，其他的20個病例都有仁德區的相關活動史，應屬於同一傳染源，但善化個案並未曾前往仁德，還要進一步追查傳染源。

為了找出社區裡潛在的病例，端午連假期間，中心在善化坐駕里新設篩檢中心，於里辦公室(善化區自立路71號)設立採血站，6月21日至22日服務時間早上9:00至下午3:00；6月23日至24日早上9:00至中午12:00。另外6月22日至25日於仁德區成功里活動中心(仁德區成功里保華路245號)，及提供市民採血檢驗服務，服務時間早上8:30至11:30，下午2:00至5:00。

市長黃偉哲今天邀集國家衛生研究院陳錦生教授、黃旌集博士、國立中興大學杜武俊教授、本府登革熱防治中心前執行秘書蔡玲珊等各領域的專家學者，與市府團隊共同召開專家諮詢委員會，研擬本市因應本土登革熱疫情防治策略。

陳錦生提到蚊蟲只要帶有病毒，終生都具有傳染力，所以即時的化學防治十分重要;杜武俊建議，戶外噴藥對於蚊蟲有驅趕的效應，所以要衛教民眾加強戶內的滅蚊工作;蔡玲珊則建議各局處須落實權管單位的巡查及強化區塊化學防治工作;黃旌集則分享國衛院病媒蚊監測結果，提到除了於高風險區發現有帶病毒的蚊子外，誘卵桶卵粒數及陽性率仍偏高，化學防治仍須加強。

疾病管制署南區主任李翠鳳則肯定市府區及應變中心快速動員及二級指揮中心廣邀相關單位快速解決問題，她也提到民眾警覺度還是不夠，在高風險區仍然看到許多民眾穿著短袖，希望市府多加宣導。黃偉哲則表示，登革熱防治是全台南的事，各局處必須總動員進行孳生源的清除。