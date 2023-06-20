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供電不穩不只影響南科 新吉工業區去年跳電9次廠商叫苦

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員郭信良（左）詢問新吉工業區供電不足頻跳電，市長黃偉哲表示已約台電討論解決方案。記者吳淑玲／攝影
台南市議員郭信良（左）詢問新吉工業區供電不足頻跳電，市長黃偉哲表示已約台電討論解決方案。記者吳淑玲／攝影

台南市議員郭信良今天在議會自由發言時指出，新吉工業區2020年啟用迄今，已超過120家廠商進駐，但因位於電網末端，供電品質不佳，去年11次停電事件中，就有高達9次無預警停電，廠商損失不小。他呼籲台南市政府透過「以地易地」，讓台電在工業區內興建變電所，解決用電問題。

黃偉哲回應，已保留興建變電所的用地，近期將會與台電協商如何在最短時間興建，滿足未來園區用電需求。

郭信良說，新吉工業區是台南市近年開發的工業區，預計150間廠商進駐，採租售並行，2020年啟用迄今已有超過120家廠商進駐。台電原訂在北安路四段105巷、工明南三路蓋變電所，但因為抗爭擱置24年，導致當地經常跳電，廠商著急跳腳。

郭信良說，工業區位於電網末端，饋線必須從南科豐華及土城兩處變電所連接，最短距離都在18公里以上，供電品質不佳，光是去年發生的11次停電事件中，就有高達9次無預警停電，廠商損失不小。如今業者在工業區內留有土地，希望能就近興建，從根本解決問題，不用再跟人搶電。

郭信良表示，新吉工業區內新吉工段11地號，原本規劃為區內電力設施用地，市府何時能透過「以地易地」規劃興建變電所？

新吉工業區供電不穩，經發局表示，新吉工業區周邊無大型變電站，且因位於電網末端，易受電壓不穩所苦，經發局已請台電協助改善，短期已完成從新市豐華D/S變電所拉兩條饋線供應園區。

至於中期目標是從鹿耳和和順再拉兩條22.8KV饋線進區內供電，台電即將進場施作。長期目標則是從鹿耳和和順各擴充一台60MVA主變，持續充裕供電並提升再生能源併網容量，同時在工業區內電業用地新建變電所。經發局也將於6月27日召開土地價格審查小組會議，評定最新土地價格供台電購地

台電豐華D/S變電所6月1日發生短時間電力壓降，影響南科園區用電戶，聯電部分晶圓受損、台積電營運未受影響，但同樣由豐華變電所供電的新吉工業區就沒那麼幸運，不少廠商蒙受損失，也暴露出長期以來供電不穩問題，廠商呼籲台電興建變電所，從根本解決問題。

台電 停電 郭信良 南科

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