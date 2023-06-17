台南拚首條捷運藍線動工 沿線人行道亂象「慘」形容

六都僅台南無捷運，進度最快藍線工程有望2026年動工興建，力拚2035年完工，市議員郭鴻儀表示，規劃的捷運藍線及延伸線行經永康、東區、 仁德、歸仁、關廟區主要生活圈，但人行道破損、障礙物等問題複雜，只能用慘字形容，工務局表示，包括藍線在永康區小東路人行道及中華東路改善工程，都已完成規畫向營建署各爭取1億多元經費改善。交通局也說，對進出站動線、乘車位置與候車地點會留設行人通行空間。

市長黃偉哲表示，如何讓行人空間更安全，是他努力改善的，已提報中央爭取20多億元改善，是六都排第3，民眾期待改善地更快更完善，市府未來會繼續努力。

郭鴻儀提出體檢照片，捷運藍線主線從永康大橋站到東區文化中心，沿途經過永康中華路和東區中華東路的人行道，以及藍線延伸線以182線道為主，東門路到仁德的轉運站，人行道破損、機車停車占用，還有管線電箱障礙物、騎樓占用、攤販等問題複雜，亂象慘狀「幾乎找不到一段完整的」。

工務局長蘇金安表示，捷運藍線在永康區中華路段人行道是比較差，永康區公所已提報中華路人行道更新工程，已完成規畫設計，今年4月向營建署提案爭取工程經費1億6280萬元；捷運藍線東區中華東路一段，由工務局辦理凱旋路至中華陸橋改善工程」，已完成規畫設計，向營建署提案爭取工程經費1億2530萬元，均審核中。至於人行道變電箱未讓0.9公尺寬度妨礙通行，盤點有190個，預計明年底可遷移67個。郭鴻儀說所有人行道的管線變電箱都是障礙物應該移除。

交通局說，目前也針對進出站動線、乘車位置與候車地點，以及各種公共運輸載具間連結作規畫，將透過土地開發規劃，留設公共空間以供停車、轉乘及人行通行空間。