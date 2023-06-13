大雨炸嘉義新港葉菜產區 農田泡水無法種菜價恐上漲

南部連日大雨，嘉義縣新港鄉是蔬菜主要產區，今天農民陸續傳出部分蔬菜遭水傷情況，包括溪北村溫室彩椒、古民與中庄村空心菜等蔬菜都受傷；洪姓空心菜青農表示，這波雨勢持續下，蔬果受損加上供菜量不足，10天後菜價一定會漲。

南部乾旱太久，近2個月空心菜價很便宜，甚至跌到剩個位數，洪姓空心菜農指出，加上種子貴，不符合成本導致需多菜農都趁此休息沒種菜，他直言，這波雨持續下，菜價一定會漲。

首當其衝的是種植在戶外無溫室的空心菜田，許多田剛始泡雨水，種子根本無法種，若這波雨勢再持續下10天，洪姓農民預估，菜田就會開始受損，產量會大幅下降，加上3間超市追菜，包裝場搶菜，到北部拍賣的量大幅變少，菜價格將上漲。

縣議員林岱杰表示，連日大雨，造成新港全鄉葉菜採收量從原本每日30至32萬噸，大砍10萬公噸，剩20至23萬噸，今天古民、中庄及溪北村的農民反應葉菜類有嚴重水傷，泡水造成腐爛情況。

新港鄉農會表示，連日大雨影響，空心菜產量從上周一日產1萬5701公斤降到今天1萬1364公斤，市場價格上周一為每公斤17.8元，今天開始小漲到24.4公斤，新港鄉是台灣空心菜主要產區之一，在台北運銷拍賣市場的市佔率更高達七成。