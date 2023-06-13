快訊

身陷性平督導爭議 林飛帆宣布退選立委：造成社會紛擾再次致歉

外交部再傳#MeToo事件 前外交人員控已婚上司傳露點照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大雨炸嘉義新港葉菜產區 農田泡水無法種菜價恐上漲

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
連日大雨嘉縣新港鄉空心菜產區今傳菜倒伏泡在水裡遭水傷，加上泡水田無法播種，菜價恐上漲。記者呂慧瑜／攝影
連日大雨嘉縣新港鄉空心菜產區今傳菜倒伏泡在水裡遭水傷，加上泡水田無法播種，菜價恐上漲。記者呂慧瑜／攝影

南部連日大雨，嘉義縣新港鄉是蔬菜主要產區，今天農民陸續傳出部分蔬菜遭水傷情況，包括溪北村溫室彩椒、古民與中庄村空心菜等蔬菜都受傷；洪姓空心菜青農表示，這波雨勢持續下，蔬果受損加上供菜量不足，10天後菜價一定會漲。

南部乾旱太久，近2個月空心菜價很便宜，甚至跌到剩個位數，洪姓空心菜農指出，加上種子貴，不符合成本導致需多菜農都趁此休息沒種菜，他直言，這波雨持續下，菜價一定會漲。

首當其衝的是種植在戶外無溫室的空心菜田，許多田剛始泡雨水，種子根本無法種，若這波雨勢再持續下10天，洪姓農民預估，菜田就會開始受損，產量會大幅下降，加上3間超市追菜，包裝場搶菜，到北部拍賣的量大幅變少，菜價格將上漲。

縣議員林岱杰表示，連日大雨，造成新港全鄉葉菜採收量從原本每日30至32萬噸，大砍10萬公噸，剩20至23萬噸，今天古民、中庄及溪北村的農民反應葉菜類有嚴重水傷，泡水造成腐爛情況。

新港鄉農會表示，連日大雨影響，空心菜產量從上周一日產1萬5701公斤降到今天1萬1364公斤，市場價格上周一為每公斤17.8元，今天開始小漲到24.4公斤，新港鄉是台灣空心菜主要產區之一，在台北運銷拍賣市場的市佔率更高達七成。

7旬新港菜農民說，今天到田裡見空心菜田泡水倒伏水傷嚴重，變成次級品，憂寄上北部市場恐被打掉，甚至不符合拍賣標準，根本不敢把次級品菜北寄 ，且光扣掉紙箱錢，就不符合成本，雨持續下也無法播種子，剩這些收完就沒菜了。

連日大雨嘉縣新港鄉空心菜產區今傳菜倒伏泡在水裡遭水傷，加上泡水田無法播種，菜價恐上漲。記者呂慧瑜／攝影
連日大雨嘉縣新港鄉空心菜產區今傳菜倒伏泡在水裡遭水傷，加上泡水田無法播種，菜價恐上漲。記者呂慧瑜／攝影
連日大雨嘉縣新港鄉空心菜產區今傳菜倒伏泡在水裡遭水傷，加上泡水田無法播種，菜價恐上漲。記者呂慧瑜／攝影
連日大雨嘉縣新港鄉空心菜產區今傳菜倒伏泡在水裡遭水傷，加上泡水田無法播種，菜價恐上漲。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣新港鄉空心菜產區，連日大雨導致菜倒伏泡在水裡遭水傷，導致採收困難，加上泡水田無法播種，再持續下雨，菜價恐上漲。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣新港鄉空心菜產區，連日大雨導致菜倒伏泡在水裡遭水傷，導致採收困難，加上泡水田無法播種，再持續下雨，菜價恐上漲。記者呂慧瑜／攝影

農民 菜價 日產

延伸閱讀

中南部連日雨天 西螺果菜市場「菜王」微漲

滯留鋒南移 屏東、台東、高雄3縣市 豪大雨特報

萬丹百年夫妻樹因大雨被迫離異 夫樹傾倒根系斷裂不治

豪雨侵襲南部 農民：若持續大雨恐衝擊產量提高售價

相關新聞

影／南市首屆校際街舞大賽 最高獎金1萬5千元

街舞已成流行文化，台南學校街舞社團已超過50個，為了讓學生在暑假有秀自己的機會，教育局將在8月20、21日舉辦首屆校際盃...

西螺福興宮神農大帝聖誕慶典 「現代神農」一起過爐

今逢神農大帝聖誕，農業大縣的雲林各廟舉行慶典，尤其國內稻米、蔬菜生產重鎮的西螺鎮福興宮，今天和生產智慧農業資材的「天氣探...

水上機場將斥資3.4億元重建 爭取2.5億元拓寬聯外道路

嘉義航空站唯一聯外道路榮典路，雙向單車道尖峰時段常壅塞，不利疏散旅客，也影響居民生活，內政部核定2億5589.1億元拓寬...

端午溫暖送 台南勞工局關懷身心障礙弱勢勞工送禮到家

台南巿勞工局重視身心障礙者的就業及照顧，今天由局長王鑫基帶隊，協助將喜憨兒端午相關物資發送給本市身心障礙弱勢勞工家庭，兵...

大雨炸嘉義新港葉菜產區 農田泡水無法種菜價恐上漲

南部連日大雨，嘉義縣新港鄉是蔬菜主要產區，今天農民陸續傳出部分蔬菜遭水傷情況，包括溪北村溫室彩椒、古民與中庄村空心菜等蔬...

慶祝將至警察節助人最快樂 台南警今捐11萬多CC鮮血救人

梅雨季節台南地區下大雨，多少影響民眾捐血意願，加上最近醫院用血需求量大增，台南市警五分局、四分局今天舉辦捐血活動，除員警...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦