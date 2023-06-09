湯德章故居修建啟動 1年後恢復原貌

台南市人權律師湯德章故居2020年由文化界發起募款籌得2千萬元買下，稍微整修，但目前房舍破爛、蟲蛀、傾斜，有危險之虞，湯德章紀念協會自籌經費及獲文化部、台南市文化局補助，將斥資1260萬元修復，昨舉行動土，預計1年後完工，希望恢復老屋原來面貌。

湯德章紀念協會理事長黃建龍說，湯德章故居透過群眾集資的力量順利搶救買下，並將嚴重蛀蝕部分清理、拆除危牆、重新拉配水電，布設簡要的展覽，前年開放參觀，但這棟90餘年的老屋，歷經多次地震，後段建物明顯地層下陷傾斜，嚴重漏水、梁柱遭蟲蛀、木件門窗不見等，為讓故居永續經營，決定修復再生。

協會去年與崑山科技大學合作，由郭一勤老師帶領團隊展開建築物的損毀檢查與重新測繪，提出湯德章故居保存再生計畫，獲文化部私有老建築保存再生計畫通過補助，修復工程由文化部及台南市文化局補助882萬餘元，其餘由協會自籌，初估超過600萬元。

市長黃偉哲說，保存再生計畫將進行設施的再優化，也會陳列許多湯德章律師的遺物及呈現228事件的歷史事蹟，讓後世子孫永遠都能記得，「希望這段歷史被原諒，但不能被忘記。」

文化局表示，市府努力協助爭取再生計畫的過程中，全案因具高公益性，是去年文化部私有老建築保存再生計畫中最受矚目的申請案，湯德章故居修復工程啟動，象徵推廣人權教育之路向前邁進一大步。