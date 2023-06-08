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雲林口湖居民憂升壓站帶來輻射水 遞請願書要求「這件事」

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣口湖鄉反變電站自救會今天至縣議會遞交請願書，希望縣府介入協助處理太陽能光電在謝厝村設升壓站一案。圖／民眾提供
雲林縣口湖鄉反變電站自救會今天至縣議會遞交請願書，希望縣府介入協助處理太陽能光電在謝厝村設升壓站一案。圖／民眾提供

雲林口湖謝厝村民組自救會，訴求太陽能光電業者要蓋的升壓站離淨水場太近，憂心電力輻射影響人體健康及汙染水源，希望遷離，但數次反映未果，業者仍取得能源局核發的工作許可證並開始施工；自救會主張，廠商將該站說明會辦在鄰村下崙，質疑「甲地開會、乙地施工」是違法過關，今天至縣議會遞交請願書，希望縣府介入協助，縣長張麗善接受陳情，並指示建設處協助居民。

口湖鄉反變電站自救會會長蘇東明今天率村民到縣議會遞交請願書，國民黨、民進黨等多位縣議員接受陳情，縣長張麗善也在議會中場休息時間與村民對談、了解訴求。

蘇東明表示，太陽能光電業者規畫在謝厝村興建升壓站，從去年12月30日開始施工，但村民直到今年初才透過施工公告得知村內要蓋升壓站，面對廠商突襲式施工，反對聲浪四起，居民擔心影響身心健康，也害怕未來土地會因電磁波而無法居住。

據了解，太陽能光電業者規畫的案場涉及多個村莊，其中升壓站設施設備是位在謝厝村，不過廠商選在案場所在地之一的下崙村舉辦說明會；對此，自救會認為「要在哪設站，就要到哪辦說明會」，質疑廠商沒有依照規定進行，且當時與會都是機關人員，居民寥寥可數，直指整個過程是「違規取證、違法施工」。

自救會說，廠商知悉地方居民反對後，曾在2、3月到口湖鄉召開2次協調會，到場的居民強烈表達不願意，鄉公所甚至也居中協調，但都無法達成共識，廠商持續施工，村民甚至到工地外拉布條抗爭，訴求「不要回饋，只要停工並遷移他處」仍被冷處理，無計可施之下，今天求助縣府及縣議會，盼地方聲音順利傳達至中央。

縣長張麗善等人接獲陳情表示會協助處理該案，縣府建設處並已針對此事，在上月22日將民眾的陳情意見轉給能源局，但至今未得到正面回應，縣府仍持續向中央反映，也建議中央對於能源政策有更明確規定，並要求廠商一定要遵循。

雲林口湖謝厝村民組自救會、掛白布條反對太陽能光電在村內設升壓站。記者陳苡葳／攝影
雲林口湖謝厝村民組自救會、掛白布條反對太陽能光電在村內設升壓站。記者陳苡葳／攝影

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