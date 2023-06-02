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人力調度難、家具回收要排隊三周 斗六減少垃圾清運日

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗六市清潔隊考量人力調度困難，民眾預約回收家具要排隊至少3周，宣布將從8月1日調整垃圾清運時間，由原本周收5天，改成周收4天垃圾，將成為雲林縣垃圾清運時間天數最少的鄉鎮市。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市清潔隊考量人力調度困難，民眾預約回收家具要排隊至少3周，宣布將從8月1日調整垃圾清運時間，由原本周收5天，改成周收4天垃圾，將成為雲林縣垃圾清運時間天數最少的鄉鎮市。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗六市清潔隊考量人力調度困難，民眾預約回收家具要排隊至少3周，宣布將從8月1日調整垃圾清運時間，由原本周收5天，改成周收4天垃圾，將成為雲林縣垃圾清運時間天數最少的鄉鎮市。

斗六市清潔隊目前每周一、二、四、五、六共五天清運垃圾，其中周二、四、六有資源回收車，8月1日調整成每周二、三、五、六清運，且資源回收車將同步清運，另外，每周四為斗六市市容整理日。

斗六市公所主秘楊劍銘解釋，清運時間調整原因，包括清運車輛不足，且清潔隊員除周休二日外，依照勞基法規定也有特休假要消化，但清潔隊有136人，每天光應付12條清運路線就需要至少96名人力，隊員要消化特休假確實會造成人力調度困難，像民眾預約家具回收就因此必須等待三周以上的時間。

楊劍銘指出，依照原本的清運時間，清潔隊遇有國定假日就要休息停止清運，民眾多有抱怨，加上現在除草工作多，如果除草動作慢了一些，也有怨言，與其打腫臉充胖子，每周收五天垃圾，但服務品質不佳，不如減少清運一日，讓人力比較能完整調度運用，也提升服務品質。

根據雲林縣環保局今年四月調查，全縣20鄉鎮市中，大埤、崙背、麥寮、褒忠清潔隊每周清運6天，其餘鄉鎮市每周清運5天，斗六市8月開始，將是全縣唯一每周僅清運4天的鄉鎮市。

斗六市民代表劉宗穎認為，市公所欲減少清運日，有接獲民眾，擔心把垃圾囤積在家裡的天數增加，可能會憂心蚊蟲孳生等衛生問題，而且原本5天的清運工作要擠在4天內處理，是否會造成出勤日的工作量大幅增加，清潔隊應該以謹慎調度人力為優先考量。

斗六市民代表賴瑪玲也接獲民眾抱怨不方便，她坦言，廚餘堆積在家是民眾最憂心的問題，未來清運時間調整後，資源回收時間天數增加，建議市公所要加強宣導落實垃圾減量、回收，提升資源回收減量的效能。

雲林縣斗六市清潔隊考量人力調度困難，民眾預約回收家具要排隊至少3周，宣布將從8月1日調整垃圾清運時間，由原本周收5天，改成周收4天垃圾，將成為雲林縣垃圾清運時間天數最少的鄉鎮市。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市清潔隊考量人力調度困難，民眾預約回收家具要排隊至少3周，宣布將從8月1日調整垃圾清運時間，由原本周收5天，改成周收4天垃圾，將成為雲林縣垃圾清運時間天數最少的鄉鎮市。記者陳雅玲／攝影

斗六 資源回收

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