華山基金會疫情後首辦端午愛老人運動會 400人創意龍舟登場

華山基金會台南原台南縣B分會，今天在善化區舉辦疫情後首場大型活動「端午愛老人運動會」，邀請近400服務長輩與義工參與，各地區老人家以不同創意展現龍舟造型，有泡泡龍舟、七彩龍舟，或結合關廟當地特產的「三寶龍」，用熱情的活力告別疫情時代，拉近大家過去這幾年疏離的關係。

停擺3年的活動遊戲設計多樣，讓長輩們活動筋骨、手腦並用，還有「紙上龍舟競速」，讓他們團結競賽，體驗龍舟賽氣氛；另有義剪、經絡推拿、義診等照顧老人家健康的服務攤位，現場非常熱鬧。

「愛老人運動會」聖火火炬手及運動員宣誓代表，由新營區百歲人瑞鄧阿嬤擔任，她未曾學識字，卻以一世紀的人生經歷，展現「社會大學榮譽博士般的智慧」，鼓勵在場所有爺爺奶奶「活到老、玩到老、掌握健康慢慢老」。

華山基金會表示，台南B會設立19個愛心天使站，服務近1300位失依、失能、失智「三失長輩」，不論疫情前後依然堅守第一線，提供長輩免費到宅訪視，目前常年服務經費還有短缺，期盼社會大眾發揮愛心小額認助，每位長輩每月1250元、一年15000元，讓孤老的晚年有人陪伴及協助。愛心專線06-2054971林小姐。