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嘉義民雄表藝中心6月1日起全面整修廳演暫停 預計9月完工

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣表演藝術中心6月1日啟動第二期整修工程，預計9月完工，大、小廳演出6至8月全面暫停。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣表演藝術中心6月1日啟動第二期整修工程，預計9月完工，大、小廳演出6至8月全面暫停。圖／嘉義縣政府提供

維護遊客安全及遊憩品質，嘉義縣表演藝術中心於後天6月1日將啟動第二期整修工程，預計9月完工，期間大、小廳演出6至8月全面暫停，開放的展覽廳及三昧堂動線，須依園區設置動線指引參觀。

民雄表藝中心自2005年啟用至今已18年，因年久建築外牆磁磚隆起掉落、屋瓦損壞脫落、步道舖面因樹木竄根凹凸難行，6月1日啟動第二期整修，將擴大封閉範圍施工，封閉期間及範圍將視工程情況調整。

表藝中心指出，整修範圍包括室內、外空間以及戶外廁所，期間大、小廳演出全面暫停，並封閉施工區域，展覽廳及三昧堂參觀動線將調整，園區動線相關訊息公告於官網及粉絲專頁。

啟用至今18年的民雄表藝，建築體及內部設備多處損壞，去年啟動第一期整修工程，針對迎賓廣場周邊牆面修復，今年4月底完工。

因園區損壞範圍大，6月1日將啟動第二期整修，擴大封閉範圍施工，針對演藝廳與實驗劇場燈光、消防設備、控台及電梯等全面檢修及更新。

表藝中心指出，行政區櫃台售取票服務正常運作，如有暫停服務將於臉書及官網公告，有取、售票服務需求，請先查詢或來電詢問，施工期間造成民眾不便敬請見諒。

嘉義縣表演藝術中心6月1日啟動第二期整修工程，預計9月完工，大、小廳演出6至8月全面暫停。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣表演藝術中心6月1日啟動第二期整修工程，預計9月完工，大、小廳演出6至8月全面暫停。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣表演藝術中心6月1日啟動第二期整修工程，預計9月完工，大、小廳演出6至8月全面暫停。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣表演藝術中心6月1日啟動第二期整修工程，預計9月完工，大、小廳演出6至8月全面暫停。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣表演藝術中心6月1日啟動第二期整修工程，預計9月完工，大、小廳演出6至8月全面暫停。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣表演藝術中心6月1日啟動第二期整修工程，預計9月完工，大、小廳演出6至8月全面暫停。圖／嘉義縣政府提供

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