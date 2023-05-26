天馬電台基地空轉13年 郭信良建議改做為安南區政中心

台南市安南區天馬電台（前中央廣播電台台南分台）在遷移後基地開發一直無進展，市議員郭信艮今天總質詢，指天馬電台空轉13年，是地方的痛，安南區人口已突破20萬人，建議改做為安南區政中心，一併決解安南區公所危樓、三分局等空間不足問題。市長黃偉哲表示，天馬電台是國有財產署土地，將先辦理會勘再來決定。

黃偉哲指出，安南區公所大樓經過補強再補強，一定要遷離。台南市警局三分局也要遷建。由於天馬電台是國有財產署的土地，會來徵詢國產局意見，並先辦理會勘。

郭信艮表示，安南區人口已突破20萬人，安南區公所和戶政事務所、圖書館共用的大樓，且已成危樓，空間嚴重不足也有安全疑慮，建議區公所和市警局第三分局一併遷到天馬電台，並要求天馬電台用地進行都計專案變更。

都發局長徐中強說，安南區的發展確實有此需要，由於文化局針對天馬電台文創區二次招商都沒結果，因此會來重新檢討。

天馬電台基地位在安南區本淵竂，中央廣播電台2017年4月搬離，土地及建物點交給財政部國有財產署。基地面積約27.1公頃，土地主要權屬為國有地及市有地，2018年起由台南市政府與國產署南區分署簽訂合作改良利用契約，並由文化局進行管理維護及招商作業。