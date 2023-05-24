嘉義市社會處長請辭 黃敏惠：尊重個人規畫

嘉義市長黃敏惠連任成功並打破地方自治史紀錄，但連任以來小內閣多事之秋，副市長離職未補、交通處長因案調參議，今天又傳社會處長黃毅晨辭職；市長黃敏惠證實辭職一事，她表示，有慰留，但仍尊重個人規畫，不會影響市政推展。

嘉義市長黃敏惠小內閣人事動盪，副市長陳淑慧遺缺至今未補、前交通處長鄭君健因涉貪調參議、建設處長田長沛與智科處長郭軒志被爆和廠商出國，如今社會處長黃毅晨請辭。

對於黃毅晨辭職一事，黃敏惠表示，行政工作的量很大、面對的挑戰很多，黃處長因個人因素請辭，曾慰留但他有自己的規畫，只好尊重他。這些日子以來大家對他的表現評價高，但還是要尊重他。對於未來社會處長人選會慢慢調整，找出適當人選。

對於近來府內人事動盪是否影響市政推動，尤其是市長黃敏惠力推的十大旗艦計畫。

黃敏惠表示，在不同的局處、甚至主要的幹部希望有個輪調機制，藉由不同的局處歷練，眼界會更不一樣，這都是好事，不認為這對市政府推動有大影響，只有跨局處才能從不一樣的角度，可以看到更多不同的事情，而十大旗艦計畫正好是跨局處，所以不影響，反而增進大家有更多整合的機會，很自然且是很好的一件事。

黃毅晨，27歲，是市府最年輕局處長，嘉南藥理大學社工系畢業，曾任財團法人陽光社會福利基金會社工師、嘉南藥理大學社工系兼任專技講師、文華精神護理之家社工師、台南市政府社會局家庭關懷訪視員。今年2月9日就職，今天上午市務會議宣布他將任職至5月31日，6月1日離職。