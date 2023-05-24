聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義市社會處長請辭 黃敏惠：尊重個人規畫

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市最年輕的局處長社會處長黃毅晨今傳辭職。圖／翻攝嘉義市政府網站
嘉義市最年輕的局處長社會處長黃毅晨今傳辭職。圖／翻攝嘉義市政府網站

嘉義市長黃敏惠連任成功並打破地方自治史紀錄，但連任以來小內閣多事之秋，副市長離職未補、交通處長因案調參議，今天又傳社會處長黃毅晨辭職；市長黃敏惠證實辭職一事，她表示，有慰留，但仍尊重個人規畫，不會影響市政推展。

嘉義市長黃敏惠小內閣人事動盪，副市長陳淑慧遺缺至今未補、前交通處長鄭君健因涉貪調參議、建設處長田長沛與智科處長郭軒志被爆和廠商出國，如今社會處長黃毅晨請辭。

對於黃毅晨辭職一事，黃敏惠表示，行政工作的量很大、面對的挑戰很多，黃處長因個人因素請辭，曾慰留但他有自己的規畫，只好尊重他。這些日子以來大家對他的表現評價高，但還是要尊重他。對於未來社會處長人選會慢慢調整，找出適當人選。

對於近來府內人事動盪是否影響市政推動，尤其是市長黃敏惠力推的十大旗艦計畫。

黃敏惠表示，在不同的局處、甚至主要的幹部希望有個輪調機制，藉由不同的局處歷練，眼界會更不一樣，這都是好事，不認為這對市政府推動有大影響，只有跨局處才能從不一樣的角度，可以看到更多不同的事情，而十大旗艦計畫正好是跨局處，所以不影響，反而增進大家有更多整合的機會，很自然且是很好的一件事。

黃毅晨，27歲，是市府最年輕局處長，嘉南藥理大學社工系畢業，曾任財團法人陽光社會福利基金會社工師、嘉南藥理大學社工系兼任專技講師、文華精神護理之家社工師、台南市政府社會局家庭關懷訪視員。今年2月9日就職，今天上午市務會議宣布他將任職至5月31日，6月1日離職。

黃敏惠 嘉義 離職 內閣

延伸閱讀

陳建仁視察林鐵！黃敏惠盼新絲路計畫 促成阿里山最後一里路

嘉義市美女議員質詢要求性專區引發熱議 議長、議員表尊重

美女議員要求開放性專區 黃敏惠：市民要有高度共識

國中會考後天登場 嘉義市長黃敏惠送考生高「粽」包

相關新聞

王爺大戰萬善囝仔公 台南用爪哇、台灣皮影戲認識文化

台南市東區崇明國中開了門跨領域課程，老師陳聖元引領學生融合爪哇皮影與台灣皮影，把爪哇甘美朗音樂轉成國樂，學生從製作皮影、...

台南鄰長能否編交通補助費？ 民政局：每月1千就要6千萬

台南市議會第4屆第1次定期會今天進行市政總質詢，市長黃偉哲率局處首長備詢，市議員陳昆和要求應比照其他五都，鄰長每月編15...

嘉義市玩具復活節 親子闖關學SDGs永續發展

由民間企業發起的玩具復活節活動連續8年帶著玩具環島，將趣味又兼具環保教育意義的二手玩具，變身為闖關遊戲，與親子同樂，實踐...

嘉義市社會處長請辭 黃敏惠：尊重個人規畫

嘉義市長黃敏惠連任成功並打破地方自治史紀錄，但連任以來小內閣多事之秋，副市長離職未補、交通處長因案調參議，今天又傳社會處...

爭取國際觀光客來台南 旅行社一團最高補助10萬元

為持續吸引國際觀光客來台南旅遊，台南市政府推出「112年台南市吸引國際觀光客旅行業獎勵計畫」，國內合法設立的旅行業，出團...

2023阿里山莊園咖啡精英交流賽 鄒築園勇奪3特等獎

2023嘉義縣阿里山莊園咖啡精英交流賽今天成績揭曉，鄒築園為最大贏家，分別在5賽組勇奪3個特等獎，刺激的生豆媒合會在嘉義...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦