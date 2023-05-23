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戲水高峰集中在6至8月 台南體育局教防溺5步
時序入夏，各項水域活動都互續展開，為提高民眾水域安全觀念及防溺警覺，台南市政府體育局今天下午舉辦水域安全宣導記者會，永康區復興國小舞蹈班示範救溺暖身舞蹈，市長黃偉哲，希望民眾都能享有安全又快樂的暑假生活。
黃偉哲表示，台南市在2019至2021年曾創下水域零事故紀錄，去年有2人溺水意外，近期因為旱象持續，許多人對水域安全的意識可能會減少，因此特別提醒民眾注意。他說，這幾天因為強降雨，河川的水量可能變豐沛，請大家要注意水域安全，接下來暑假天氣更熱，戲水人數將增加，已要求各局處努力宣導水域安全，同時檢視水域安全防範設施，務必讓市民能安全的近水、親水，也請市民朋友配合市府建立正確的安全觀念。
為了營造夏季安全戲水友善場域，南市府於今年3月召開水域安全工作會議，盤點各大小水域巡邏人力及巡檢機制。依據教育部體育署以及台南市統計資料，過往溺水事件的發生時間主要集中在6月至8月間周末下午時段，而溺水地點主要為溪河流、水池及海邊，溺水原因則大多是因民眾對於開放性水域環境認識不足，導致反應不及造成遺憾。
體育局表示，隨著疫情消退，學校游泳教學陸續恢復正常實施，市府除積極輔導各校安排水域安全知能課程，也藉由朝會時間宣導或以書面資料、社群軟體管道建立學生正確水域觀念；另外針對偏遠地區或山區學校，體育局也持續輔導申請體育署親水體驗池計畫，讓學生能夠就近於校內游泳教學，減少城鄉設備資源上的差距。
體育局呼籲，進入夏日溺水高峰期，請民眾務必提高水域防護的概念，熟記「救溺5步—叫、叫、伸、拋、划」及遵守「防溺10招」，同時提醒學生及家長一定要選擇合格且有安全防護設施及配置救生員的水域從事活動。
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