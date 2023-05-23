戲水高峰集中在6至8月 台南體育局教防溺5步

時序入夏，各項水域活動都互續展開，為提高民眾水域安全觀念及防溺警覺，台南市政府體育局今天下午舉辦水域安全宣導記者會，永康區復興國小舞蹈班示範救溺暖身舞蹈，市長黃偉哲，希望民眾都能享有安全又快樂的暑假生活。

黃偉哲表示，台南市在2019至2021年曾創下水域零事故紀錄，去年有2人溺水意外，近期因為旱象持續，許多人對水域安全的意識可能會減少，因此特別提醒民眾注意。他說，這幾天因為強降雨，河川的水量可能變豐沛，請大家要注意水域安全，接下來暑假天氣更熱，戲水人數將增加，已要求各局處努力宣導水域安全，同時檢視水域安全防範設施，務必讓市民能安全的近水、親水，也請市民朋友配合市府建立正確的安全觀念。

為了營造夏季安全戲水友善場域，南市府於今年3月召開水域安全工作會議，盤點各大小水域巡邏人力及巡檢機制。依據教育部體育署以及台南市統計資料，過往溺水事件的發生時間主要集中在6月至8月間周末下午時段，而溺水地點主要為溪河流、水池及海邊，溺水原因則大多是因民眾對於開放性水域環境認識不足，導致反應不及造成遺憾。

體育局表示，隨著疫情消退，學校游泳教學陸續恢復正常實施，市府除積極輔導各校安排水域安全知能課程，也藉由朝會時間宣導或以書面資料、社群軟體管道建立學生正確水域觀念；另外針對偏遠地區或山區學校，體育局也持續輔導申請體育署親水體驗池計畫，讓學生能夠就近於校內游泳教學，減少城鄉設備資源上的差距。