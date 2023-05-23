為阻絕鳥糞「空襲」 嘉義市某大樓管委會竟毒鴿

嘉義市東區某大樓常有野鴿子聚集不勝其擾，尤其住戶常被鳥糞「空襲」，每每經過大樓中庭總是要小心天上突然掉下來的「禮物」，造成住戶困擾，管委會日前通過決議，要以毒餌方式阻絕鳥糞「空襲」問題，近來有住戶看到誤食毒餌野鴿子奄奄一息地在地上，於心不忍，開始質疑這樣作法會不會太超過。市府農林畜牧科表示，此舉有違動保法，有刑責且會重罰。

據林姓市民表示，居住的大樓中庭經常有野鴿子聚集，數量愈聚愈多，不止是咕咕聲造成困擾，最令人討厭的是鳥糞經常從天而降，一不小心就被「空襲」，令住戶們氣憤不已，由於擾亂已久一直沒有解決方法，日前管委會召開會議，住戶們談起野鴿子的行為紛紛表達不滿，因此有人提議要以毒餌抑制野鴿子的方案經管委會迅速決議通過。

近來果然有野鴿子誤食毒餌後落在中庭無法動彈，有住戶看到後開始覺得毒餌作法是不是有些超過，開始同情野鴿子，但是如果不這樣，又要如何阻止野鴿子的擾亂行為？只能視而不見。但林姓市民認為應該還有其他較人道方式可以嘗試，毒餌應不是唯一作法。

嘉義市建設處農林畜牧科表示，還沒接獲類似案件通報，奉勸受野鳥困擾的民眾切勿以毒餌這樣激烈方式，不但不人道、效果不彰更會觸犯動保法，而且有刑責還要重罰。依據動物保護法第25-1條，違反第6條規定，使用藥物、槍械致複數動物死亡情節重大者，處1年以上5年以下有期徒刑，併科50萬元以上500萬元以下罰金。