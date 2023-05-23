快訊

聯合報民調／侯友宜下滑5個百分點 藍綠白三強鼎立

聯合報民調／棄保票流動成大選變數！12％選民意向影響藍白消長 3成5希望「藍白合」

為阻絕鳥糞「空襲」 嘉義市某大樓管委會竟毒鴿

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
疑誤食毒餌的野鴿子落在大樓中庭動彈不得。圖／讀者提供
疑誤食毒餌的野鴿子落在大樓中庭動彈不得。圖／讀者提供

嘉義市東區某大樓常有野鴿子聚集不勝其擾，尤其住戶常被鳥糞「空襲」，每每經過大樓中庭總是要小心天上突然掉下來的「禮物」，造成住戶困擾，管委會日前通過決議，要以毒餌方式阻絕鳥糞「空襲」問題，近來有住戶看到誤食毒餌野鴿子奄奄一息地在地上，於心不忍，開始質疑這樣作法會不會太超過。市府農林畜牧科表示，此舉有違動保法，有刑責且會重罰。

據林姓市民表示，居住的大樓中庭經常有野鴿子聚集，數量愈聚愈多，不止是咕咕聲造成困擾，最令人討厭的是鳥糞經常從天而降，一不小心就被「空襲」，令住戶們氣憤不已，由於擾亂已久一直沒有解決方法，日前管委會召開會議，住戶們談起野鴿子的行為紛紛表達不滿，因此有人提議要以毒餌抑制野鴿子的方案經管委會迅速決議通過。

近來果然有野鴿子誤食毒餌後落在中庭無法動彈，有住戶看到後開始覺得毒餌作法是不是有些超過，開始同情野鴿子，但是如果不這樣，又要如何阻止野鴿子的擾亂行為？只能視而不見。但林姓市民認為應該還有其他較人道方式可以嘗試，毒餌應不是唯一作法。

嘉義市建設處農林畜牧科表示，還沒接獲類似案件通報，奉勸受野鳥困擾的民眾切勿以毒餌這樣激烈方式，不但不人道、效果不彰更會觸犯動保法，而且有刑責還要重罰。依據動物保護法第25-1條，違反第6條規定，使用藥物、槍械致複數動物死亡情節重大者，處1年以上5年以下有期徒刑，併科50萬元以上500萬元以下罰金。

農林畜牧科建議，有野鳥聚集、落糞困擾的民眾可以利用舊CD片組成反光物件驅鳥，切勿以捕殺、誘殺、毒殺等不人道方式驅趕。

疑誤食毒餌的野鴿子落在大樓中庭奄奄一息。圖／讀者提供
疑誤食毒餌的野鴿子落在大樓中庭奄奄一息。圖／讀者提供
管委會放置的毒餌飼料。圖／讀者提供
管委會放置的毒餌飼料。圖／讀者提供

鴿子 野鳥 嘉義

延伸閱讀

緯創衝產能 高雄新廠動土

嘉市銀髮人才服務據點揭牌 銀髮勞動力持續發光發熱

陳建仁視察林鐵！黃敏惠盼新絲路計畫 促成阿里山最後一里路

設充電樁未經大樓管委會同意 電動車主私設皆敗訴

相關新聞

為阻絕鳥糞「空襲」 嘉義市某大樓管委會竟毒鴿

嘉義市東區某大樓常有野鴿子聚集不勝其擾，尤其住戶常被鳥糞「空襲」，每每經過大樓中庭總是要小心天上突然掉下來的「禮物」，造...

台西文蛤不明死亡 業者盼找出禍因

雲林台西鄉沿海地區近來接連發生文蛤大量死亡，初報面積已達受損5%的天然災害救助標準，縣府及公所昨天前往勘查，有養30多年...

嘉市文化新絲路 向中央爭經費

行政院長陳建仁等人昨視察阿里山森林鐵路發展，並體驗搭乘檜木車廂福森號，嘉義市長黃敏惠抓住機會送上促進縣市發展的文化新絲路...

新營甜蜜節將登場 推薦順遊溪北

邁入第4年的台南新營甜蜜節6月第1和第2個周末登場，市府和公所安排超過30個的市集攤位，市長黃偉哲昨天推薦，可順遊溪北各...

嘉義科學園區昨動土 招商起跑

行政院斥資70.63億元在嘉義縣台糖太保農場88公頃土地開發嘉義科學園區，昨天正式動工，行政院長陳建仁、經濟部長王美花等...

新灣橋大小車常爭道 拓寬開工

串聯台南永康與新化區的新灣橋已45年，橋梁老舊且寬度不足釀汽機車爭道，市府爭取補助斥資4億元改建，市長黃偉哲等人昨天動土...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦