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新灣橋大小車常爭道 拓寬開工

聯合報／ 記者周宗禎鄭惠仁／台南報導
台南永康、新化區交通要道新灣橋逾45年又狹窄，市府改建拓寬，昨天動土。記者周宗禎／攝影
台南永康、新化區交通要道新灣橋逾45年又狹窄，市府改建拓寬，昨天動土。記者周宗禎／攝影

串聯台南永康與新化區的新灣橋已45年，橋梁老舊且寬度不足釀汽機車爭道，市府爭取補助斥資4億元改建，市長黃偉哲等人昨天動土，預計後年2月完工，打通兩地交通任督二脈；另，安平漁港跨港大橋興建案5度流標，總經費追加到18億，今天將開標，有議員說「再流標市府應出來道歉」。

據了解，新灣橋位於永康市道180甲線，是往來永康西勢與新化倫子頂重要橋梁，但現僅8公尺寬，居民認為大、小車輛互相排擠爭道，屬於「危險瓶頸路段」。立委林宜瑾說，當市議員時就很多長輩告知發生多次機車為閃避大型車發生事故、甚至摔到橋下。

黃偉哲、營建署長吳欣修等人昨參加動土，黃偉哲說，營建署協助8成經費、市議會支持配合款9000萬元，未來拓為15公尺寬會車較容易，改善交通瓶頸路段；吳欣修說，當年讀成大時此處屬省道，他要去新化虎頭埤會經過新灣橋，發現橋面比馬路窄很多，至今印象深刻，很高興能協助改建橋梁。

市府指出，橋梁段長233公尺，加上兩端西勢路、大智路的引道含平面道路，計畫總長度約515公尺。

另，南市府為解決安平區交通壅塞，4年前爭取到經費興建安平港跨港大橋，由城平路跨越漁港航道銜接至永華路，全長約1公里，原預計2021年動工，卻無廠商投標而流標5次。

工務局表示，安平跨港大橋施工難度較高，不失設計原意下有修改降低施工難度，也公開邀請廠商了解此一標案，總經費從9億多追加到18億，希望包商來投標。

市議員盧崑福說，流標雖與原物料上漲等有關，但懷疑是哪一環節出問題，希望這次招標能順利，若再流標，市府應該出來道歉；陳姓居民說，跨港大橋已講了好幾年卻未見施工，「心中有期待，卻也有不爽」。

港大 黃偉哲 議員

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