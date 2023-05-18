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配合中央減塑政策雲林推循環杯 56家飲料店加入

中央社／ 雲林縣18日電

配合中央推動減塑，雲林縣環保局今年結合56家飲料店，提供民眾免費借用循環杯，部分店家加碼祭出優惠，深受部分民眾喜愛；環保局未來將拓展點，並將環保餐具納入，達到淨零綠生活。

雲林縣環保局配合中央推動減塑，從去年起在斗六市30家飲料店試營運環保杯，有2130人次響應，遺失率近2成，今年再增加虎尾鎮26家飲料店，有1645人次，遺失率降到1成以下。平台註冊會員超過1000人。

雲林縣環保局長張喬維今天告訴中央社記者，環保是未來趨勢，推行循環杯需克服店家、民眾的使用意願，同時要建構一套回收、清洗、配送機制，人力調度也是一大問題。

雲林縣縣環保局找專業廠商合作，包括開模製作循環杯，此外考慮永續發展，捨棄租用的方式，從零開始建置借用系統，並購置大型洗碗、消毒及烘乾等機台，制定清洗動線，解決取用便利性和清潔衛生等問題。

張喬維強調，循環杯使用PP聚丙烯材質，所以循環杯有破損也可以回收重做，達到「循環，再循環」。

雲林縣環保局指出，循環杯可以甲地借乙地還，其便利性深受部分愛訂購飲料的學生族群青睞，而未來將持續拓點，還要將環保餐具納入，達到淨零綠生活。

在虎尾鎮經營飲料店的郭姓業者接受中央社記者電訪表示，環保是未來的趨勢，正好政府推行，所以上月底加入，不過從市場觀察來看，消費者自帶環保杯仍占多數，少數民眾採用政府的循環杯，希望政府能加強宣導。

雲林 餐具

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