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嘉大田間實作講習 以蟲尅蟲提高綠豆、薏仁生機

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉大農場管理學程主任侯金日副教授田間講習有機薏仁與綠豆栽培管理技術。圖／嘉義大學提供
嘉大農場管理學程主任侯金日副教授田間講習有機薏仁與綠豆栽培管理技術。圖／嘉義大學提供

嘉義大學有機雜糧研究團隊農藝學系副教授侯金日與生物資源系副教授黃啟鐘，上午至雲林縣口湖鄉源鄉自然生態農園，舉辦有機薏仁與綠豆田間示範栽培講習觀摩會，帶領農業人員、學員等近百人實地走入農田傳授「以蟲尅蟲」等栽種經驗，提高薏仁與綠豆有機種植面積。

農糧署委託嘉大教師進行「有機作物栽培、產品加工及資材、種子研究開發與商品化利用」技術研究，歷經3年以田間觀摩講習方式呈現研究結果。計畫主持人農場管理學程主任侯金日講授有機薏仁與綠豆栽培管理技術；副教授黃啟鐘講授2種有機作物病蟲害管理，接著進行田間實地解說。

2種有機作物田間敷蓋稻草、花生殼粉與稻殼可有效抑制雜草，保持土壤濕度，提高有機薏仁與綠豆產量。春作中期溫度漸高，作物生長快速，若提供有益天敵棲息環境，「以蟲克蟲」的方式，也能減少病蟲害。

有關「以蟲尅蟲」副教授黃啟鐘表示，性費洛蒙是一種誘引劑，利用雌蟲散發的氣味誘引雄蟲撲殺，田間雄蟲變少，雌蟲無法交尾，自然能達到防蟲的目的，因此薏仁與綠豆田使用斜紋夜盜蛾性費洛蒙誘殺器可降低斜紋夜蛾發生密度；黃色黏紙對葉禪、粉蝨及薊馬等具有吸引力，施用蘇力菌、苦楝油及窄域油，可有效控制鱗翅目害蟲，上述2者皆可減少害蟲危害。

侯金日表示，此次試驗的薏仁品種為台中區農業改良場之台中1～5號，有機栽培適合於春、秋兩作，種子產量春作較秋作為高，薏仁耐水性高，種子充實中後期之梅雨季節對產量影響不大。有機綠豆種植品種為台南5號，2月種植，5月中以後採收，因開花成熟期不一致，有2～4次人工採收機會。

此次田間示範觀摩，適逢結實甚佳的有機綠豆已達第一次採收期，活動尾聲特別開放部分區域給參加者採收，分享有機栽培豐收之喜。透過專家學者的解說，有助提升農民對薏仁與綠豆有機栽培的意願，拓展種植面積。

來自各地區農業人員近100人參與講習會。圖／嘉義大學提供
來自各地區農業人員近100人參與講習會。圖／嘉義大學提供
農委會農糧署農業資材組長黃俊欽鼓勵大家種植本土有機雜糧作物。圖／嘉義大學提供
農委會農糧署農業資材組長黃俊欽鼓勵大家種植本土有機雜糧作物。圖／嘉義大學提供
嘉大有機雜糧研究團隊舉辦有機薏仁與綠豆田間示範栽培講習觀摩會與會者合影。圖／嘉義大學提供
嘉大有機雜糧研究團隊舉辦有機薏仁與綠豆田間示範栽培講習觀摩會與會者合影。圖／嘉義大學提供

嘉義 農糧署 農民 自然生態

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