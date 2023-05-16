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協助國三生會考後志願選填 南市技職博覽會啟動

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市國中技職博覽會今天啟動，市長黃偉哲參觀學校的攤位。記者鄭惠仁／攝影
台南市國中技職博覽會今天啟動，市長黃偉哲參觀學校的攤位。記者鄭惠仁／攝影

台南教育局為加強宣導技藝教育試探，協助國三生會考後志願選填，將在5月25至27日在遠東科大舉辦「創新技藝 夢想啟航」技職博覽會，今天在市府永華中心啟動，要徵率領學生航向夢想的未來藍圖。

市長黃偉哲在啟動儀式上表示，台南市自2015年辦理國中技職博覽會，近3年雖受疫情影響，未能辦理實體技職博覽會，但仍以E化技職博覽會方式辦理，提供豐富多元資訊供學生瀏覽。技職博覽會幫助同學在投入職場前找到性向，希望同學來觀摩時不只是看熱鬧還要看門道，藉此機會提早發現自己感興趣的工作領域，適才適所發揮潛能，在職涯上一展長才。

今年技職博覽會集結產官學界33個單位參展，共設置80個攤位，活動內容以國中技藝教育16職群學習及職場應用介紹攤位為主軸，另有技藝教育競賽成果展示，並設置實作體驗區，讓學生體驗糕點及壽司製作、指甲及身體彩繪等，歡迎家長帶孩子來體驗。

教育局長鄭新輝指出，除技職博覽會外，5月23日在建興國中有護理達人黃于芳及攝影達人陳昱彰講座，以自身經驗分享職業探索、學習、實踐歷程、生涯規畫、困境解決、抉擇關鍵、技職抉擇等人生歷程，分享寶貴人生歷程經驗。5月24日辦理南市技優人員表揚及技藝教育競賽頒獎典禮，111學年度共661名學生參賽，計187人獲獎，將頒發各主題比賽前6名學生，以鼓勵學生精彩優異的表現。

教育局說，台南市已成立3所「民中學區域職業試探與體驗示範中心，1所技職教育及職業試探推動中心，將職業試探的觸角向下延伸，提供國小高年級學生實作體驗的機會。

另辦理暑假體驗課程及營隊、安排學校參訪觀光工廠、拍攝技職教育宣傳影片、繪製技職教育漫畫等多元豐富試探活動。期待透過多面向技職教育，提供學生自我探索及發掘興趣，進而適性選擇升學就業管道。

台南市國中技職博覽會今天啟動，市長黃偉哲參觀學校的攤位。記者鄭惠仁／攝影
台南市國中技職博覽會今天啟動，市長黃偉哲參觀學校的攤位。記者鄭惠仁／攝影
台南市國中技職博覽會今天啟動，學校展現學習成果與特色。記者鄭惠仁／攝影
台南市國中技職博覽會今天啟動，學校展現學習成果與特色。記者鄭惠仁／攝影
台南市國中技職博覽會今天啟動，以「創新技藝 夢想啟航」為主題。記者鄭惠仁／攝影
台南市國中技職博覽會今天啟動，以「創新技藝 夢想啟航」為主題。記者鄭惠仁／攝影
台南市國中技職博覽會今天啟動，學校展現學習成果與特色。記者鄭惠仁／攝影
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教育局 台南 夢想

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