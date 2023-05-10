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百年運糖「復興鐵橋」重修 明年10月再現

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義報導
串連雲林縣北港鎮與嘉義縣新港鄉的「復興鐵橋」昨天開工修建，預計明年10月底完工。記者呂慧瑜／攝影
串連雲林縣北港鎮與嘉義縣新港鄉的「復興鐵橋」昨天開工修建，預計明年10月底完工。記者呂慧瑜／攝影

連結雲林縣北港鎮與嘉義縣新港鄉的歷史建築「復興鐵橋」1911年興建，早年是著名的黃金糖鐵，因斑駁腐蝕停用40年，雲、嘉立委合力爭取1.8億元補助修建，昨天舉行開工儀式，立委直喊「很高興」；嘉縣府表示，預計明年10月底完工，將連結北港女兒橋，供步行、鐵馬通行。

嘉縣長翁章梁說，復興鐵橋橫跨北港溪的雲嘉兩岸，是早期新港和北港兩港居民重要通道，承載著地方百年文化情感的歷史記憶，因數次發包流標，暫拿掉球體設計的創意部分，後續擴充工程時再施做。

蘇治芬說，為這座橋能順利完成打了無數通電話給翁縣長討論，橋接起來後兩港兩縣做親家；陳明文表示，開工真的不容易，兩縣立委合力爭取到前瞻水環境經費經濟部水利署補助8100萬元、交通部觀光局8100萬元，加上嘉縣府配合1800萬元。

翁章梁、交通部觀光局副局長周廷彰、第五河川局長吳明華等人出席開工典禮；嘉縣文觀局表示，完工後北港端連結朝天宮及老街商圈，新港端連結奉天宮、板陶窯及新港鐵路公園等景點，藉由步道可以欣賞北港溪水環境生態及河川地古笨港遺址等，帶動發展。

北港 觀光局 翁章梁 歷史建築 朝天宮 奉天宮 糖鐵 蘇治芬 陳明文

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