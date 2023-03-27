快訊

高雄露營罰跪風波再踢爆 委外輔導員遭校方甩鍋「下跪」認錯

還在逃！狒狒若被逮 林務局可能送牠到「這兩處」

拳擊／性別生化指數異常痛失獎牌 林郁婷非唯一「受害者」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

慶祝兒童節 「嘉義兒童周」作業減量、延長下課時間

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市政府教育處「嘉義市兒童周」歡慶兒童節。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府教育處「嘉義市兒童周」歡慶兒童節。圖／嘉義市政府提供

兒童節即將到來，嘉義市政府為歡慶兒童節，將3月27日至31日訂為「嘉義兒童週」，除了學校有自行安排各項慶祝活動，市府教育處特別規劃「樂學習、遊戲趣、愛閱讀、好健康」活動，於兒童周期間作業減量、延長下課時間、閱讀活動以及推出兒童節營養特餐，讓孩子擁有一個快樂學習又幸福的兒童節。　　

市長黃敏惠表示，4月4日兒童節，是專屬於孩子的節日，聯合國訂定的《兒童權利公約》，揭示了「兒童是權利的主體」的概念，市府思考以兒童作為權利的主體，尊重兒童主體意見；期待透過今年的兒童周活動，讓孩子不僅能理解兒童節的意義，瞭解兒童應有的權利、義務與角色，並透過行動讓這個世界更美好。

市府教育處林立生表示，為歡慶兒童節，規劃4項活動，「樂學習」是在兒童週期間作業減量，讓孩子可以有更多的空白學習的機會和時間。「遊戲趣」是配合學校各項慶祝活動，各校可彈性調整活動當天第二節及第三節課程時間，讓下課時間延長20分鐘，充分運用大下課時間，讓孩子盡情享受難得的「大下課」，擁有更多戶外活動時間。在「愛閱讀」部份，為鼓勵學生養成閱讀習慣，結合閱讀活動，鼓勵學生借閱書籍，活動將統計自3月27日起至4月14日累積借閱冊數，每校借閱冊數累計前30名學生即可參加精美禮物抽獎活動，抽獎結果將於4月18日閱讀表揚活動當天公告於教育處網站及教育處臉書粉絲團。「好健康」即是各國小午餐推出兒童節特餐，透過營養師們精心的設計及把關後，讓學童吃得開心也能均衡營養。

除了市府規劃兒童周活動外，嘉義市各國小也都規畫精采且具意義的活動來慶祝兒童節，如崇文國小「兒童幫助兒童行動方案」、世賢國小「三好兒童 歡樂天天」、民族國小「好兒童讚出來～惜物感恩愛家園」及僑平國小「允文允武GREAT好兒童」，讓今年嘉義市的兒童節充滿健康及活力，孩子們在幸福城市中都能快樂成長與學習。

嘉義市政府教育處「嘉義市兒童周」歡慶兒童節。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府教育處「嘉義市兒童周」歡慶兒童節。圖／嘉義市政府提供
歡慶兒童節嘉義市政府4月規畫兒童月活動，市府教育首發推兒童周，作業減半、下課時間延長。圖／嘉義市政府提供
歡慶兒童節嘉義市政府4月規畫兒童月活動，市府教育首發推兒童周，作業減半、下課時間延長。圖／嘉義市政府提供

兒童節 嘉義

延伸閱讀

迎接兒童節假期 麗寶樂園探索世界12歲以下只要99元

台南南瀛天文館歡慶兒童節 FUN星童樂會學天文優惠多

兒童節免費看電影 保證金捐公益團體打造善的循環

遇二級震後觀賞311震災題材影片 兒童節學童觀影更有感

相關新聞

國小露營罰跪風波 顏擇雅驚訝教育產業鏈超出理解「看來不止」

高雄市一所國小委託旅行社辦露營活動，承辦廠商輔導員竟不當管教、命學生罰跪，輿論譁然，高雄市政府教育局決定向廠商究責，並撤...

高雄國小露營罰跪案 社會局將開罰廠商輔導員

高雄三民區一所國小舉辦露營活動，卻發生學生遭廠商輔導員罰跪。市府昨更換校長，社會局今天再祭出罰鍰，此輔導員違反兒少法將被...

大谷翔平拿下經典賽MVP 日媒曝他與澀野日向子、羽生結弦的家庭教養心法「如出一轍」

2023年經典賽正式落幕，然而日本隊全勝奪冠，特別是賽會MVP「二刀流」大谷翔平的精彩表現，肯定讓許多人留下深刻的印象。除了棒球之外，日本近來也出現像是高球的澀野日向子，以及滑冰的羽生結弦等好手。而這些運動選手能夠成功，也與他們成長、教育環境有關。

張榮發文教基金會補助清寒生 去年全台613名學子就學

張榮發文教基金會扶植家境清寒學生，去年全台補助人數613人、金額2542萬，總計自1985年成立至今，已提供超過4億元的...

慶祝兒童節 「嘉義兒童周」作業減量、延長下課時間

兒童節即將到來，嘉義市政府為歡慶兒童節，將3月27日至31日訂為「嘉義兒童週」，除了學校有自行安排各項慶祝活動，市府教育...

會考作文／用Chat GPT改寫作測驗？ AI難判思考脈絡、思想高度

112年國中教育會考將於5月20、21日登場。會考寫作閱卷任務如同「工廠標準化作業」，閱卷結果力求一致性，電腦會隨機丟出「測試卷」測試閱卷委員，如果一「閃神」給的分數與標準不符，就會被鎖卡。既然有一套SOP，那寫作閱卷可能被Chat GPT等生成式AI取代？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦