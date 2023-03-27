慶祝兒童節 「嘉義兒童周」作業減量、延長下課時間

兒童節即將到來，嘉義市政府為歡慶兒童節，將3月27日至31日訂為「嘉義兒童週」，除了學校有自行安排各項慶祝活動，市府教育處特別規劃「樂學習、遊戲趣、愛閱讀、好健康」活動，於兒童周期間作業減量、延長下課時間、閱讀活動以及推出兒童節營養特餐，讓孩子擁有一個快樂學習又幸福的兒童節。

市長黃敏惠表示，4月4日兒童節，是專屬於孩子的節日，聯合國訂定的《兒童權利公約》，揭示了「兒童是權利的主體」的概念，市府思考以兒童作為權利的主體，尊重兒童主體意見；期待透過今年的兒童周活動，讓孩子不僅能理解兒童節的意義，瞭解兒童應有的權利、義務與角色，並透過行動讓這個世界更美好。

市府教育處林立生表示，為歡慶兒童節，規劃4項活動，「樂學習」是在兒童週期間作業減量，讓孩子可以有更多的空白學習的機會和時間。「遊戲趣」是配合學校各項慶祝活動，各校可彈性調整活動當天第二節及第三節課程時間，讓下課時間延長20分鐘，充分運用大下課時間，讓孩子盡情享受難得的「大下課」，擁有更多戶外活動時間。在「愛閱讀」部份，為鼓勵學生養成閱讀習慣，結合閱讀活動，鼓勵學生借閱書籍，活動將統計自3月27日起至4月14日累積借閱冊數，每校借閱冊數累計前30名學生即可參加精美禮物抽獎活動，抽獎結果將於4月18日閱讀表揚活動當天公告於教育處網站及教育處臉書粉絲團。「好健康」即是各國小午餐推出兒童節特餐，透過營養師們精心的設計及把關後，讓學童吃得開心也能均衡營養。