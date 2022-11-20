宣導反家暴霸凌 中正大學辦獨木舟飛盤體驗

中正大學大學責任辦公室與嘉義縣水域遊憩協會，今天在嘉義縣大林鎮中林活動中心旁埤塘合辦「大林大愛獨木舟飛盤活動」；中正大學犯罪防治學系教授林明傑表示，藉由活動倡導人類族群間能夠互愛互利才能共存共榮，使台灣與嘉義鄉間有滿滿的社會正能量。

教授林明傑兼水域遊憩協會主委，專研家暴、性侵與霸凌，他指出，這些問題來自人心自私，卻沒人導正，導致家庭社會暴力連連，為宣導大愛觀念，今天選在大林鎮中林湖，邀請老少新移不同族群一起來參加免費的大愛獨木舟及溝通飛盤體驗活動，體驗族群融合、互愛互利。

參與活動的南華大學傳播學系副教授陳婷玉說，沒有划過獨木舟，剛好看到這個活動特地來參加，運動量超大的，教練也都很專業有耐心，很棒；來自中埔新住民媽媽說，帶女兒來第一次體驗很緊張害怕，但真的很好玩很有趣。

林明傑說，民眾體驗活動免費，但須過兩關，第一關問「大愛、小愛、自私，你會選擇什麼？」回答大愛，才能划大愛獨木舟，第二關回答「善意溝通的第五句是什麼？」善意溝通是最簡單好學的溝通技巧 是從小被霸凌的盧森堡博士提出，它有六問句可用來自問、輔導與調解衝突。