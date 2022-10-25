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崑山科大視訊系友嚴振欽、王逸勳 以「斯卡羅」獲金鐘視覺、音效多項獎

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
王逸勳、蔡瀚陞及陳姝妤分別以「俗女養成記 2」、「火神的眼淚」、池塘怪談」等作入圍戲劇類節目聲音設計獎。圖／校方提供
王逸勳、蔡瀚陞及陳姝妤分別以「俗女養成記 2」、「火神的眼淚」、池塘怪談」等作入圍戲劇類節目聲音設計獎。圖／校方提供

崑山科大視訊傳播設計系系友嚴振欽以「斯卡羅」拿下今年金鐘獎戲劇類節目視覺特效獎，王逸勳以「登台之路 十九兩」獲一般節目類聲音設計獎。王逸勳、蔡瀚陞及陳姝妤分別以「俗女養成記 2」、「火神的眼淚」、池塘怪談」等作入圍戲劇類節目聲音設計獎，高偉晏則以「勇者動畫系列」入圍一般節目類聲音設計獎。

崑大視訊系表示，系友近年在金鐘、金馬獎大放異彩，以今金鐘獎「斯卡羅」等都有傑出校友貢獻其中，無論入圍或得獎，師生皆同感榮耀。

去年以「月老」榮獲電影金馬獎最佳視覺效果的傑出系友嚴振欽，今年再獲獎。王逸勳感謝崑大視訊系曹源峰老師當年把他帶入業界，讓他開始了影視聲音的工作。原來當時王逸勳畢業時剛好碰上「中影公司」轉型再出發需要人手，因此有幸進入到「中影錄音室」磨練。

「火神的眼淚」聲音設計的視訊系系友蔡瀚陞也獲得「戲劇節目類最佳聲音設計」入圍，蔡瀚陞表示，不會因為沒得獎而氣餒，畢竟金鐘獎已經是個人第三次入圍又摃龜，能得獎真的很看評審口味與運氣，我會繼續做好每一部作品的，來日方長。

視訊系主任胡佩芸非常肯定今年系友在電視金鐘獎的亮眼表現。她指出，今年系友囊括金鐘獎「聲音設計」兩獎項二分之一入圍名額，雖然高偉晏最後輸給了學弟王逸勳，但接下來11月的電影金馬獎，高偉晏個人就入圍了兩個音效獎項，今年獲頒傑出校友的江宜真也入圍了音效獎，加上同樣入圍金馬獎「視覺特效」的嚴振欽、入圍「劇情短片」的李念修，這些優秀的校友可以在影視行業發光發熱，母校也感到與有榮焉。

王逸勳、蔡瀚陞及陳姝妤分別以「俗女養成記 2」、「火神的眼淚」、池塘怪談」等作入圍戲劇類節目聲音設計獎。圖／校方提供
王逸勳、蔡瀚陞及陳姝妤分別以「俗女養成記 2」、「火神的眼淚」、池塘怪談」等作入圍戲劇類節目聲音設計獎。圖／校方提供
王逸勳、蔡瀚陞及陳姝妤分別以「俗女養成記 2」、「火神的眼淚」、池塘怪談」等作入圍戲劇類節目聲音設計獎。圖／校方提供
王逸勳、蔡瀚陞及陳姝妤分別以「俗女養成記 2」、「火神的眼淚」、池塘怪談」等作入圍戲劇類節目聲音設計獎。圖／校方提供
崑山科大視訊傳播設計系系友嚴振欽以「斯卡羅」拿下今年金鐘獎戲劇類節目視覺特效獎。圖／校方提供
崑山科大視訊傳播設計系系友嚴振欽以「斯卡羅」拿下今年金鐘獎戲劇類節目視覺特效獎。圖／校方提供

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