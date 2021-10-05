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搶搭夏季銀河末班車！達人帶路：這周末將是最佳觀賞期

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
阿里山攝影達人黃源明於玉山排雲山莊捕捉絕美夏季銀河，但排雲山莊易達性低。圖／黃源明提供
阿里山攝影達人黃源明於玉山排雲山莊捕捉絕美夏季銀河，但排雲山莊易達性低。圖／黃源明提供

嘉義阿里山夏季銀河將步入尾聲，阿里山攝影達人黃源明說，本周將進入最適合觀察時間，從太陽下山後到晚上9點左右，在阿里山區遠挑東南方，即可目擊浩瀚無垠的銀河橫躺於玉山群峰，他也推薦沼平車站櫻之道或塔塔加遊客中心，為最佳觀賞地點。

黃源明說，阿里山夏季銀河至國慶日左右，因受月光干擾較不易觀賞，上周山區午後雷陣雨多，日落後雲層厚重也不容易觀星，這兩天將會是最佳觀星期；他推薦阿里山森林遊樂區內的沼平公園「櫻之道」，遊客易達性高；另，塔塔加遊客中心不受鹿林、麟趾山阻礙也是極佳賞星點。

太陽下山後夜幕低垂，到9點前是賞星的最佳時段，抬頭便能仰望星羅棋布的夜空，黃源明也建議初學者，可依照觀星APP的指引，朝東南方尋找天蠍座或由牛郎、織女星和天津四組成的夏季大三角，便能一睹浩瀚無垠的銀河橫亙玉山山脈。

11月起阿里山將迎接冬季銀河，但黃源明說，冬季銀河看起來霧霧的，不如夏季銀河中心點顏色變化萬千，建議民眾把握這兩個周末，上阿里山共同體驗絕美萬千的銀河盛宴。

攝影達人黃源明推薦民眾如果要上阿里山賞星，可以到塔塔加遊客中心，朝東南方鎖定天蠍座和夏季大三角，即可一睹銀河浩瀚無垠的銀河風采。圖／黃源明提供
攝影達人黃源明推薦民眾如果要上阿里山賞星，可以到塔塔加遊客中心，朝東南方鎖定天蠍座和夏季大三角，即可一睹銀河浩瀚無垠的銀河風采。圖／黃源明提供
阿里山攝影達人黃源明推薦阿里山森林遊樂區內的沼平公園「櫻之道」，可觀賞浩瀚無垠的星空，遊客易達性也相對高。圖／黃源明提供
阿里山攝影達人黃源明推薦阿里山森林遊樂區內的沼平公園「櫻之道」，可觀賞浩瀚無垠的星空，遊客易達性也相對高。圖／黃源明提供
阿里山攝影達人黃源明推薦阿里山森林遊樂區內的沼平公園「櫻之道」，可觀賞浩瀚無垠的星空，遊客易達性也相對高。圖／黃源明提供
阿里山攝影達人黃源明推薦阿里山森林遊樂區內的沼平公園「櫻之道」，可觀賞浩瀚無垠的星空，遊客易達性也相對高。圖／黃源明提供

阿里山 玉山 森林遊樂區

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