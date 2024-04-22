王惠美向陳其邁取經 彰化「2025年台灣設計展」內容曝光

2025年台灣設計展在彰化，彰化縣長王惠美今天下午率領縣府團隊到高雄市政府取經，表示彰化設計展將以彰化市和鹿港鎮兩座百年城鎮為主展區，搭配溪州公園以及彰南企業與地方響應場域，展現在地文化傳承與未來設計趨勢。高雄市長陳其邁接待時表示，以彰化縣政府高效率團隊，台灣設計展會讓大家耳目一新。

王惠美表示，高雄在2005、2012、2022年分別辦了3次台灣設計展，設計展舉辦結束後，整個城市的景觀完全不一樣，這也是彰化應該學習的地方，相信此次率縣府團隊入寶山，一定能夠帶回滿滿收穫，讓承辦明年台灣設計展的彰化，也可以讓城市美學、城市治理更加不一樣，

高雄市長陳其邁表示，王縣長為人十分親切，十分接地氣，感謝王縣長來到高雄互相交流城市治理的經驗，活動地點的選擇除要在交通便利地點，也要結合策展及城市行銷，疫情期間，高雄與彰化也有許多合作，以彰化縣政府高效率團隊，相信台灣設計展彰化會讓大家耳目一新，看見彰化的進步。

彰化縣政府經濟暨綠能發展處表示，高雄設計展主展場座落高雄港蓬萊商港區的駁二藝術特區，透過建築、平面、音樂、時尚、公益各領域的優秀設計團隊，創造了近600萬觀展人次、市內旅宿總訂房率突破8成的盛景，值得學習。

王惠美今天拜會陳其邁，也讓彰化縣承辦2025年台灣設計展的內容曝光，經綠處表示，彰化設計展將以彰化市和鹿港鎮兩座百年城鎮為主展區，透過主場館及周邊副場館的帶狀效應，搭配溪州公園以及彰南的企業與地方響應場域，展現在地文化傳承與未來設計趨勢的結合，讓有豐富優質的歷史與人文的彰化，透過設計展更加發光。