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王惠美向陳其邁取經 彰化「2025年台灣設計展」內容曝光

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
2025年台灣設計展在彰化，彰化縣長王惠美（右）今天率領縣府團隊到高雄市政府取經，與高雄市長陳其邁互贈紀念品。圖／彰化縣政府提供
2025年台灣設計展在彰化，彰化縣長王惠美（右）今天率領縣府團隊到高雄市政府取經，與高雄市長陳其邁互贈紀念品。圖／彰化縣政府提供

2025年台灣設計展在彰化，彰化縣長王惠美今天下午率領縣府團隊到高雄市政府取經，表示彰化設計展將以彰化市和鹿港鎮兩座百年城鎮為主展區，搭配溪州公園以及彰南企業與地方響應場域，展現在地文化傳承與未來設計趨勢。高雄市長陳其邁接待時表示，以彰化縣政府高效率團隊，台灣設計展會讓大家耳目一新。

王惠美表示，高雄在2005、2012、2022年分別辦了3次台灣設計展，設計展舉辦結束後，整個城市的景觀完全不一樣，這也是彰化應該學習的地方，相信此次率縣府團隊入寶山，一定能夠帶回滿滿收穫，讓承辦明年台灣設計展的彰化，也可以讓城市美學、城市治理更加不一樣，

高雄市長陳其邁表示，王縣長為人十分親切，十分接地氣，感謝王縣長來到高雄互相交流城市治理的經驗，活動地點的選擇除要在交通便利地點，也要結合策展及城市行銷，疫情期間，高雄與彰化也有許多合作，以彰化縣政府高效率團隊，相信台灣設計展彰化會讓大家耳目一新，看見彰化的進步。

彰化縣政府經濟暨綠能發展處表示，高雄設計展主展場座落高雄港蓬萊商港區的駁二藝術特區，透過建築、平面、音樂、時尚、公益各領域的優秀設計團隊，創造了近600萬觀展人次、市內旅宿總訂房率突破8成的盛景，值得學習。

王惠美今天拜會陳其邁，也讓彰化縣承辦2025年台灣設計展的內容曝光，經綠處表示，彰化設計展將以彰化市和鹿港鎮兩座百年城鎮為主展區，透過主場館及周邊副場館的帶狀效應，搭配溪州公園以及彰南的企業與地方響應場域，展現在地文化傳承與未來設計趨勢的結合，讓有豐富優質的歷史與人文的彰化，透過設計展更加發光。

經綠處表禦，彰化素有「農工大縣」和「中小企業原鄉」的美名，縣府將活用高雄設計展的觀摩心得，以設計導入「打開彰化」，規劃主展場串連周邊衛星展區導入人本設計進行公共空間微改造及各展區間行人步行空間優化工程，推動彰化城市再造、人本環境、便民交通、綠色永續、場館優化等公共領域全面升級，彰化要透過設計改善生活、改變問題及改造未來，成為宜居、更具魅力的城市。

2025年台灣設計展在彰化，彰化縣長王惠美今天率領縣府團隊到高雄市政府取經，聽取高雄承辦三屆台灣設計展的驗。圖／彰化縣政府提供
2025年台灣設計展在彰化，彰化縣長王惠美今天率領縣府團隊到高雄市政府取經，聽取高雄承辦三屆台灣設計展的驗。圖／彰化縣政府提供

王惠美 陳其邁

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