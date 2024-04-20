中市公幼廚工薪資低 議員籲訂新標準改善

台中市公立幼兒園廚工薪資比照市府行政助理，月薪只有27976元，比最低工資高506元，但非營利幼兒園廚工薪資3.1萬起跳，甚至上看3.9萬元。議員批評「同工不同酬」，公幼廚工流動率高，要求制定公幼廚工薪資標準。教育局長蔣偉民說，全市公幼廚工268人，將在議會下會期前，訂定新的薪資標準，並編列預算。

台中市議員吳佩芸昨在議會教育文化委員會表示，公幼廚工每日負責1次主餐、2次點心，需具備餐飲專業素養，錄取後1年內，需取得中餐烹調技術士丙級證照，市府卻以行政助理進用，薪資不到2.8萬元，工作多又低薪，廚工流動率高，影響學童用餐品質。

吳佩芸說，教育局依中市行政助理進用要點，把廚工當成行政助理，但該規定明文表示「行政助理不包括公幼依法以契約進用人員」，還強調行政助理以臨時、短期、季節性為主，難道廚工還分季節性嗎？

吳佩芸強調，同屬公共化托育的非營利幼兒園，廚工月薪從31200元起跳，最高逼近4萬元，台北市、新竹市、嘉義市、金門縣等公幼廚工起薪都高於台中市，還有調薪制度，台中市應該要跟上，提出新的公幼廚工薪資支給標準，不要再綁架公幼廚工。

議員李中、江肇國及陳廷秀說，廚工資格需有證照，且在廚房高溫環境工作，與在辦公室冷氣房的行政助理相比更辛苦，應有較佳待遇，要求教育局編列預算，下會期前提出新的薪資方案。

蔣偉民表示，台中公幼廚工進用薪資，雖略遜雙北，但比台南、高雄還高，公幼與非營利廚工工作量不同，進用管道與適用法規不同，薪資才不同，將研議新的公幼廚工薪資支給標準，但不會完全比照非營利幼兒園。