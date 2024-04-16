中友埔里農莊涉違法開發遭罰11次共150萬 居民卻怒了

中友百貨相關企業埔里農莊在南投埔里開發大型旅館及遊憩區，地方指控破壞生態環境，也憂心下游用水權益受損；立委麥玉珍今邀農村水保署、水利署等會勘，農保署說明已對業者開罰11次共150萬元，居民怒嗆「對業者根本不痛不癢」，麥玉珍也痛批政府對遏止違法開發態度消極，要求中央與縣府成立小組共同監督。

埔里農莊在一新、合成、廣成里等地購置大面積土地，擬興建大型旅館、休閒農場及遊憩區，開發面積達130公頃，遭居民控訴違法開發，破壞生態環境，除嚴重影響珍稀保育魚種「台灣白魚」在下游的棲地，也恐使當地地下水資源枯竭。

立委麥玉珍、監督施政聯盟召集人陳椒華、南投縣議員簡千翔等今邀農村發展及水土保持署、水利署等會勘遭伐木闢路、開挖水井、野溪私設攔水壩等開發現場，居民痛陳環境遭破壞、土壤鬆動，遇雨若釀嚴重災情，當地恐成「下一個小林村」。

立委麥玉珍當場要求農村水保署、水利署等說明處置狀況，水利署表示，水權是由地方政府核發，已要求南投縣府依規辦理，該署將利用當地既有水井作水位監測評估其地下水狀態；農保署則表示，已對業者違法行為開罰11次計150萬元。

但一新里長林宥岑及在地居民怒嗆，政府不直接遏止違法行為，只開罰，對業者根本不痛不癢，非要出人命才嚴懲；立委麥玉珍也痛批中央、地方政府態度消極，雙方互踢皮球，要求中央單位與縣府盡快成立小組建立橫向聯繫平台共同監督。

縣府則表示，針對埔里農莊開發案，除依水保法開罰也已命其停止開發，更密切與農保署合作，尤其提供衛星空拍通報開發現況，發現有違法就裁罰；另，其申請水權是用於農業灌溉，若查出有與目的不符，將依水保法開罰，並要求改善。