套餐3900元 燒肉店牛肉過期

台中市西屯區知名燒肉店EMPEROR，主打日本和牛，單人套餐要價3900元，離職員工檢舉使用過期肉品，台中市食安處12日稽查發現，牛肉15箱過期3至5個月，連豆瓣醬、味噌、冷麵也都過期，問題食材都已封存，等約談負責人後，依法開罰6萬至2億元罰款。

業者昨深夜在臉書表示，過期肉品用於員工訓練，與營業用肉品不同，販售肉品與過期肉用兩個冰箱保存。

這家燒肉店位於台中西屯，去年10月開幕，號稱供應商、廚師都是日本人，提供日本和牛與日式服務，網路評價很高；依據該店菜單，雙人套餐每人3900元，採用日本進口的宮崎牛、鹿兒島牛。

店內查到過期肉消息曝光後，網路上已出現不少1顆星、2顆星評價。有消費者留言「前幾天才去吃，居然是用過期肉」。

據了解，該店離職員工向衛生局檢舉使用過期肉品，全案才曝光，檢舉內容強調，因為多次向老闆反映會有食安問題，但不受重視，因此離職，並向衛生局檢舉。

台中市食安處12日前往稽查，在店內發現15箱牛肉，分別在去年11月29日、12月28日過期，包裝紙箱上印有「鹿兒島黑牛」字樣；另發現味噌11盒過期2到4個月，豆瓣醬3瓶過期2個月，冷麵24箱過期1周，有疑義產品均已封存停用。

記者昨致電燒肉店，店內員工說，老闆和公司高層在開會，不在店裡，預計今天或明天才會對外說明；是否繼續營業？員工表示不知道、還沒決定。

台中市食安處表示，該餐廳食材超過有效期限，將依違反食安法處置，開罰6萬至2億元罰緩，全數過期食材已經封存，不得再使用；此案稽查中，將依調查情節辦理，目前並未勒令停業。