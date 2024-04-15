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常找不到車位 台中停車月票遭疑超賣

聯合報／ 記者余采瀅陳秋雲／台中報導
民眾投訴，台中市府販售的每張1200元停車月票，卻常找不到車位。圖／中市府提供
民眾投訴，台中市府販售的每張1200元停車月票，卻常找不到車位。圖／中市府提供

台中市停車位難找，民眾投訴，市府販售的每張1200元停車月票，卻常找不到車位，尤其舊市區、北區等處，下班常繞半天仍沒車位，質疑月票超賣。議員質疑，2019年月票賣出1.5萬張，去年增加到2.4萬張，要求總量管制。中市府表示，目前月票數占一般車格位數61%，將持續增設停車位。

台中市路邊停車月票分為全區或路段月票，以全區月票為例，每月每張1200元，可停放一般費率的路邊停車格免收費，但差別、累進費率車格與路外停車場，都不適用。

藍綠議員批評，常有市民陳情，明明買了停車月票，但下班回家繞很久才能停到位置，甚至找不到任何車位，質疑停車月票賣太多，即使有月票也難停。

無黨籍議員吳佩芸指出，交通局發售路邊停車月票，從2019年1萬5122張，到去年賣出2萬4323張，原本月票占一般車格數52%，現在提高到61%，讓月票族找車位更難，而停車位不足，臨時停車周轉率過低，難怪大家都抱怨停不到車。

國民黨議員楊大鋐表示，住家停車空間不足，民眾買月票停車，但假日就停一整天。許多人在商圈附近常繞來繞去，還是找不到停車位，市府應盤點停車熱點，優化管理措施，提高周轉率。

中市交通局表示，台中市小客車登記數量117.8萬輛，居全國之冠，出入台中車輛數每天近300萬輛，市府5年來增設5734席汽車格位，但整體仍不夠；為提高周轉率，除3.15萬個一般費率停車格，差別費率6050個、累進費率1283個。

交通局表示，一般費率車格仍占8成以上，從2019年到去年，全市增加9858格一般費率停車格，月票販售張數增加8151張，目前月票占比約6成，估算仍足夠使用，將持續監控月票數與停車格數，並規畫增設停車位。

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