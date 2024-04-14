建置托嬰中心搶救人口外流 彰化追趕台中最大托嬰規模

彰化縣人口「跌跌不休」，縣政府推動各項人口回流政策似乎成效有限，決定廣設公立托嬰中心，收托人數將突破以往，挑戰收托人數60名幼兒，直逼台中市公托最多收托70名嬰幼，藉由建置完善托嬰環境，吸引年輕人留在家鄉甚至返鄉生養下一代。

今年3月彰化縣人口數123萬5255人，比2月減少1254人，縣政府希望挽回少子化頹勢，全力趕建托嬰中心委外經營，目前規畫與衛生局衛福大樓老幼共融的占多數，已營運鄉鎮的有二林鎮、和美鎮、社頭鄉、埔心鄉的衛福部彰化醫院，

社會處長王蘭心今表示，完善托嬰環境有助穩定年輕人口留鄉，社會處與衛生局合作興建衛福大樓，員林市、芳苑鄉、北斗鎮、竹塘鄉、大城鄉硬體建設已完工，現在趕室內裝潢和軟體設施進駐，待全幢大樓落成啟用即可招生。

王蘭心說，公立托嬰中心的收托照顧人力為1：4，一名保育員照顧4名嬰幼，收費每月每人7千元，扣除政府補助後，自行負擔所剩無幾，只有應繳的副食品費每月每人1至兩千元，照護品質和費用和其它縣市相比名列前茅，廣受家長肯定，公立托嬰中心很搶手，以往中心收托30至40人，未來視收托空間比例，最多收托60人，盡量滿足家長需求。

縣政府目標全縣26鄉鎮市至少一鄉鎮市一公立托嬰中心，現階段規畫28處，彰化、員林兩市可能多設一處，希望透過建置各鄉鎮市完善托育環境及提高托育人數，緩和彰化縣人口外流。

彰化縣1971年人口數131萬5034人達到最高峰，之後逐年遞減，2022年4月124萬9807人，跌破升格直轄市人口數門檻125萬大關，2023年11月底又減至123萬9614人，縣政府曾祭出設籍彰化縣發獎金3千元等措施，都沒增加人口數的明顯成效。