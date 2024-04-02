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大甲媽遶境周五起駕 4月6日台中交通管制時間出爐

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
大甲媽祖進香遶境預計本月5日晚起駕，隔天進入台中市龍井、大肚與烏日，圖為大甲媽昔日起駕行經台中大肚區王田楓康總部盛況。圖／本報資料照片
大甲媽祖進香遶境預計本月5日晚起駕，隔天進入台中市龍井、大肚與烏日，圖為大甲媽昔日起駕行經台中大肚區王田楓康總部盛況。圖／本報資料照片

大甲鎮瀾宮大甲媽祖進香遶境4月5日起駕，台中市警局烏日分局彈性交通管制時間出爐，大甲媽祖鑾轎預計在6日（周六）上午6時至晚間6時管制行經龍井、大肚與烏日，由大度橋到彰化市，屆時視車流情形機動彈性調整。

烏日警分局說明，大甲媽祖進香遶境將吸引大批人潮與車潮，為維護鑾轎行進人車安全，6日上午6時至晚間6時交通管制如下：

一、 沙田路一段（大肚區）至沙田路六段（龍井區）沿線彈性車道調撥。車輛管制，龍井區沙田路四段與中華路口，以及沙田路六段與向上路七段路口，行駛沙田路四至六段車輛改由中華路行駛。

二、大肚區路口管制，禁止小客車以上車輛進入大肚市區沙田路二、三段。

三、烏日區中山路三段大度橋南下往彰化方向封閉機慢車道交通管制，並疏導機慢車輛安全行駛通過大度橋。

四、 王田交流道匝道口交通疏導管制，建議提早改道。

烏日警分局說明，警方在各重要路口均編派警力交通指揮疏導管制，請駕駛配合，以維護交通安全及秩序。

烏日警分局說明，因應大甲媽祖起駕遶境，6日上午6時至晚間6時將針對台中市大度橋交通管制。圖／警方提供
烏日警分局說明，因應大甲媽祖起駕遶境，6日上午6時至晚間6時將針對台中市大度橋交通管制。圖／警方提供
烏日警分局說明，因應大甲媽祖起駕遶境，6日上午6時至晚間6時將針對台中市龍井區交通管制。圖／警方提供
烏日警分局說明，因應大甲媽祖起駕遶境，6日上午6時至晚間6時將針對台中市龍井區交通管制。圖／警方提供
烏日警分局說明，因應大甲媽祖起駕遶境，6日上午6時至晚間6時將針對台中市大肚區交通管制。圖／警方提供
烏日警分局說明，因應大甲媽祖起駕遶境，6日上午6時至晚間6時將針對台中市大肚區交通管制。圖／警方提供

交通管制 大甲媽祖 彰化

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