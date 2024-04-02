中央地方再摃社宅 林佳龍暗批盧秀燕炒房 中市府回應了
中央、地方為興建社宅再掀話題，總統府秘書長、台中市前市長林佳龍今暗批，台中市長盧秀燕上任後，賣掉台中市北屯區太原段社宅，這是錯的政策，會導致炒房問題，年輕人住不起。中市都發局長李正偉回應，盧秀燕上任後，因當時北屯區已有北屯段、同榮段等2處社宅興建中，因此調整至需求度高的西屯區，新增國安段基地三期總戶數共1280戶，較原太原段1242戶更多，符合區域均衡發展。
林佳龍今出席中央興建的台中市烏日區「榮泉安居」社宅開工典禮時說，他任內推出政見「8年1萬戶」，他4年規畫7583戶，趕進度，1411戶完工或動工。話峰一轉說，他表示要花一分鐘說明，北屯區太原段2564戶社宅被賣掉，這是錯的政策。
林佳龍說明，當初他希望社宅與一般住宅能混居，避免刻版印象被標韱化，因此在規畫上一塊地二邊，才不會被標籤化，但北屯區太原段社宅被賣掉，旁邊一般住宅房價高漲，就會導致有炒房問題，年輕人住不起。
林佳龍認為，提供社宅量很重要，讓房價合理相當重要，為何要有一半的地抵費地由民間興建，另一半要蓋社會住宅，政策設計原理在這裡，但很多人不知道，全有或全無都不是最好。
張家銨批評，盧秀燕之前怪罪中央對台中市社會住宅貢獻不足，更顯完全沒有道理。前陣子盧市府持有黃金地段的土地，卻不肯拿出來蓋社會住宅，還要拿來高價售出炒地，誰才是真正在乎居住正義的人，相信市民都看在眼裡。
李正偉說，北屯區太原段原址總面積近7.6公頃，林佳龍在任內2015年底分割土地，並以23.32億元售出一半土地。太原段為區段徵收配餘地，本該依規標售，償還區段徵收開發成本，市府2019年7月23日公開標售剩餘土地，售出金額約38.01億元，全數撥入實施平均地權基金，用於市政建設、弱勢族群補貼或其他社會福利等。
李正偉指出，原太原段為配餘地，興辦社會住宅土地取得須採「專案讓售」方式辦理，經估算土地成本約14億元，須由市府額外編列預算，成本高，而國安段為台糖土地採租用方式辦理，以55年營運期估算，土地成本總計約3億元，兩者土地成本相差近11億元，因此易地興建至國安段，成本更低，戶數更多，效益也更大。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言