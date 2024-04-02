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中央地方再摃社宅 林佳龍暗批盧秀燕炒房 中市府回應了

聯合報／ 記者趙容萱劉柏均／台中即時報導
中央興建的台中市烏日區「榮泉安居」社宅今天開工。記者趙容萱／攝影
中央興建的台中市烏日區「榮泉安居」社宅今天開工。記者趙容萱／攝影

中央、地方為興建社宅再掀話題，總統府秘書長、台中市前市長林佳龍今暗批，台中市長盧秀燕上任後，賣掉台中市北屯區太原段社宅，這是錯的政策，會導致炒房問題，年輕人住不起。中市都發局長李正偉回應，盧秀燕上任後，因當時北屯區已有北屯段、同榮段等2處社宅興建中，因此調整至需求度高的西屯區，新增國安段基地三期總戶數共1280戶，較原太原段1242戶更多，符合區域均衡發展。

林佳龍今出席中央興建的台中市烏日區「榮泉安居」社宅開工典禮時說，他任內推出政見「8年1萬戶」，他4年規畫7583戶，趕進度，1411戶完工或動工。話峰一轉說，他表示要花一分鐘說明，北屯區太原段2564戶社宅被賣掉，這是錯的政策。

林佳龍說明，當初他希望社宅與一般住宅能混居，避免刻版印象被標韱化，因此在規畫上一塊地二邊，才不會被標籤化，但北屯區太原段社宅被賣掉，旁邊一般住宅房價高漲，就會導致有炒房問題，年輕人住不起。

林佳龍認為，提供社宅量很重要，讓房價合理相當重要，為何要有一半的地抵費地由民間興建，另一半要蓋社會住宅，政策設計原理在這裡，但很多人不知道，全有或全無都不是最好。

張家銨批評，盧秀燕之前怪罪中央對台中市社會住宅貢獻不足，更顯完全沒有道理。前陣子盧市府持有黃金地段的土地，卻不肯拿出來蓋社會住宅，還要拿來高價售出炒地，誰才是真正在乎居住正義的人，相信市民都看在眼裡。

李正偉說，北屯區太原段原址總面積近7.6公頃，林佳龍在任內2015年底分割土地，並以23.32億元售出一半土地。太原段為區段徵收配餘地，本該依規標售，償還區段徵收開發成本，市府2019年7月23日公開標售剩餘土地，售出金額約38.01億元，全數撥入實施平均地權基金，用於市政建設、弱勢族群補貼或其他社會福利等。

李正偉指出，原太原段為配餘地，興辦社會住宅土地取得須採「專案讓售」方式辦理，經估算土地成本約14億元，須由市府額外編列預算，成本高，而國安段為台糖土地採租用方式辦理，以55年營運期估算，土地成本總計約3億元，兩者土地成本相差近11億元，因此易地興建至國安段，成本更低，戶數更多，效益也更大。

台中市前市長林佳龍今批，台中市北屯區太原段社宅被賣掉，這是錯的政策。記者趙容萱／攝影
台中市前市長林佳龍今批，台中市北屯區太原段社宅被賣掉，這是錯的政策。記者趙容萱／攝影
台中市都發局長李正偉。圖／本報資料照片
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林佳龍 社宅

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