福利縮減 彰化農業人力團招不滿

各地農業缺工嚴重，彰化縣府配合中央推動農業人力團計畫，因補助福利縮減，原本核定人數都可滿額，現在卻缺人招不滿，也讓農場「找嘸工」。農會表示，早期薪資、津貼都較高，例如交通津貼每天100元，現在減為50元，目前核定120名額，現只有100人派工，仍有缺額。地方爭取提高交通津貼到150元，中央仍在評估。

彰化縣2017年配合農業部政策媒合農業人力，彰化縣農業處表示，彰化農業人力團計畫包括彰化縣農會、芬園鄉農會等專職農業師父，與二林、伸港、社頭、埤頭、二水、溪州及大城等7家農會兼職人力的派工平台，共核定120人，提供農場季節性缺工幫手，但目前僅100多人報名，有的農會甚至無法派工，盼盡早補足人力。

有農會指出，政府最早推動農業師傅福利優渥，每月薪資加獎金有4.5萬元，吸引經理級退休人員、公務員報名。芬園農會總幹事黃翊愷說，近年福利縮減招募變困難，以往每天100元的交通津貼減為50元，為農業師傅存的務農基金，原本1個月1萬元減為5千元，還須自行投保勞工保險，誘因相對降低。

農業處說，依據派工時數，目前縣內農業團的平均薪資約3萬多元，少數達4萬多元，中央規畫依據季節性缺工需求派員協助，但農場多希望有穩定人力，另外農務人員要求增加交通津貼，依據距離每日最高150元，中央還在評估。

黃翊愷表示，現在溫室草莓、香菇場、鹿角蕨等多元農務都缺工，農會最多曾派工人力達30多人，想要再提升有瓶頸；政府希望帶動農場遇到好用的人力能自行聘用，但基本工資加上獎金，一般農場無法提供相同條件，也影響持續雇用的穩定性，除非提高農產品經濟價值，雇主才得負擔薪資留住人力。