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電費連3漲吃不消 中捷串聯全台捷運業向中央疾呼凍漲

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中捷運表示，目前票價凍漲，但捷運以用電為主，電價大漲成本負荷沉重，將聯合其他業者向中央反映凍漲或採優惠措施。記者陳秋雲／攝影
台中捷運表示，目前票價凍漲，但捷運以用電為主，電價大漲成本負荷沉重，將聯合其他業者向中央反映凍漲或採優惠措施。記者陳秋雲／攝影

經濟部拍板，電價平均將調漲11%，台中市交通局表示，公車及捷運票價都不漲。中捷公司指出，預估全年度電費將增加約1500萬元，提高營運成本，衝擊極大，且目前未打算漲票價。中捷表示，將再度串聯國內捷運業向中央反映，盼大眾運輸服務且以用電為主的捷運公司，凍漲電價或採優惠措施。

台中市253輛電動巴士，市府去年11月已調高「市區公車合理營運成本」及「基本里程運價」，反映客運業經營成本、票價不變，差額由市府編預算吸收；4月漲電價，交通局表示，會持續適時調整相關政策，由市府編列預算反映營運成本，不會漲票價。

中捷公司表示，捷運票價也凍漲，但軌道業電價2022年調漲15%及去年又漲17%，成本大增，去年曾聯合運同業向中央反映凍漲軌道運輸業的電價，但沒有成功，基於大眾運輸以服務優先，中捷目前除維持票價，另會再向中央持續反映，並觀察電價調漲對營運影響程度，再滾動調整相關措施。

中捷公司表示，軌道業前年與去年兩波漲電價，已會同國內各家捷運業者向中央反映，希望對眾運輸服務、以用電為主的捷運公司，提供電價凍漲或優惠。

中捷提到，未來將透過開源節流，降低電價調漲的影響。運量去年起大幅成長，可增加票箱收入，也帶動附屬事業營收；另北屯機廠太陽能光電設備每年售電回饋金約750萬元，今年擴增設備，預期增加收入。節流方面，去年共節電75.2萬度，持續優化節電措施減少電費支出。

中捷 捷運 電價

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