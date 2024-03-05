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彰化縣議會30日「與民同行」 邀民眾搭帳篷夜宿議會

中央社／ 彰化5日電

彰化縣議會30日舉辦「與民同行」活動，首次開放議會露營，民眾可攜帳篷在議會室內及室外夜宿，議會另邀請脫口秀演員賀瓏與多名縣議員開講，盼以活潑開放方式討論公共議題。

彰化縣議會今天舉行「與民同行」活動記者會，議長謝典林及多名藍綠縣議員出席記者會，說明將在3月30日舉辦的「與民同行」活動內容。

彰化縣議會發布新聞稿指出，議會2021年底曾和彰化在地舞團「聲舞團」合作，以議事廳為舞台，表演當代舞蹈作品「一杯眾人的咖啡」，敞開議事廳大門。

縣議會表示，今年的「與民同行」活動，結合時下最受歡迎露營活動，參加民眾可在議會室內及室外搭建帳篷體驗夜宿，當天晚上還可參加在議事廳舉辦的「星光開講」活動，賀瓏、謝典林及藍綠議員將針對彰化地方議政、公共議題等進行對談。

縣議會指出，除露營活動外，還有饒舌對決比賽，以饒舌方式呈現年輕人對各項公共議題想法，主題設定居住正義、低薪貧窮及就業與創業機會等10個公共議題延伸進行創作，在議事殿堂前面展開饒舌對決，以嘻哈饒舌方式，激盪出年輕人對議題想法，第一名可獲得獎金新台幣10萬元。

議員 露營

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