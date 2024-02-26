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公車撞死老翁及3姊弟被撞 彰化擴大稽查洗刷行人地獄惡名

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化監理站即日起，將結合彰化縣警察局辦理監警聯合擴大稽查勤務，並啟動加強交通安全宣導計畫，以避免車輛與行人車禍事故憾事重演。圖／彰化監理站提供
彰化監理站即日起，將結合彰化縣警察局辦理監警聯合擴大稽查勤務，並啟動加強交通安全宣導計畫，以避免車輛與行人車禍事故憾事重演。圖／彰化監理站提供

彰化縣本月繼溪湖發生公車撞死老人車禍後，又發生伸港三姊弟遭無照老翁撞飛造成兩姊妹命危車禍，彰化縣被批評已淪為「行人地獄」。 彰化監理站因此即日起，結合彰化縣警察局辦理監警聯合擴大稽查勤務，並啟動加強交通安全宣導計畫，以避免憾事重演。

彰化監理站指出，監理站每年都會深入校園辦理交通安全宣導，去年即針對國中小學、高中舉辦86場，內容主要針對路口安全及大型車視野死角、內輪差實際體驗，並以路口號誌、帆布等教具，讓師生實際體驗行經路口的風險，以及行人通過路口停讓、正確騎腳踏車及機車的觀念，培養學生交通安全意識，減少車禍事故發生。

不過，本月1日下午，仍發生員林客運行經溪湖鎮員鹿路及彰水路交叉路口時，疑因轉彎不慎，撞及杜姓老夫妻造成1死1重傷，本月22日傍晚又在伸港鄉建國路與美港公路路口，發生無照的74歲蕭姓老翁駕車撞飛過馬路的國小3姊弟，其中傷重的兩姊妹仍與死神拔河，彰化縣路口安全問題，引起全國關注。

為避免類似憾事一再發生，彰化監理站長黃建興表示，針對校園師生、高齡者及汽機車違規駕駛人，監理站即日起至3月底前，預計辦理45場次路口安全宣導，提醒用路人行經路口必須「慢看停」及禮讓行人優先。

此外，監理站也要求彰化縣內9大運輸業者，強化駕駛員路口停讓教育訓練，各類別運輸業者落實路口停讓計畫的執行，監理站也將派員前往各易肇事路口，加強稽查駕駛員路口停讓執行情形，並舉牌提醒駕駛禮讓行人。

彰化監理站指出，依據道路交通管理處罰條例規定，未禮讓行人將被處以最高7200元罰鍰、記違規點數3點以及須參加道路交通安全講習的處分，如果因而發生車禍，除罰款外，最重將被處以吊銷駕照的處分。

2月22日傍晚，彰化伸港3姊弟返家，遭撞前被監視器拍下影像。圖／讀者提供
2月22日傍晚，彰化伸港3姊弟返家，遭撞前被監視器拍下影像。圖／讀者提供
2月1日下午，彰化縣溪湖鎮發生員林客運擦撞行人事故，造成1死1重傷。記者劉明岩／翻攝
2月1日下午，彰化縣溪湖鎮發生員林客運擦撞行人事故，造成1死1重傷。記者劉明岩／翻攝

監理站 行人地獄

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