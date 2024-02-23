期待落空…南投燈會無人機秀補件不及 最後2天表演確定喊卡

南投燈會無人機群飛展演遭檢舉機型外觀與申請資料不符，緊急喊卡。無人機廠商今天評估設備更換與補件程序無法在期限前完成，南投燈會閉幕最後兩天展演確定取消。南投縣政府表示，對造成民眾期待落空深感抱歉，會全面檢討並更加嚴𧫴把關行政作業，並依照契約追究廠商責任及賠償。

南投燈會將在25日閉幕，預估突破500萬人次參觀，帶動地方經濟與觀光話題。不過，相當受到觀眾期待的無人機群飛展演，遭檢舉無人機機型外觀與申請檢附資料不符，縣府立即要求廠商必須依法依契約執行。

無人機業者表示，無人機資訊安全與通訊審查及民航空域等相關群飛展演申請，皆已取得許可，僅無人機機型外觀與送審資料有差異。為符合規範，須全數設備更換一致，但這幾天處理相關程序，廠商評估設備更換作業及補件程序確定無法在期限前完成，並告知縣府取消後續展演計畫。

縣府表示，無人機群飛秀是南投燈會最受歡迎的大型演出項目，臨時取消造成民眾期待落空及諸多不便，縣府也深感抱歉，縣府將全面檢討並更加嚴𧫴把關相關行政作業，讓未來南投燈會表演更完美，也感謝立委游顥、馬文君邀集民航局等召開跨部會協調會議，協助解決問題。

24、25閉幕無人機群飛秀確認取消，每日固定水舞秀與24日晚間的大型演出及當晚9點10分的煙火秀將照常進行。24日在水舞廣場有「夢幻交響慶元宵」主題之夜，邀請國際知名的「樂興之時」管絃樂團壓軸演出，以及普台高中禪鼓隊與弦樂團、嘉和國小扯鈴隊精采演出，歡迎民眾把握機會賞燈慶元宵。