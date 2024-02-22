彰化永靖鄭成功紀念館神像重新粉面 盼跨縣市發展國姓爺主題觀光

彰化縣永靖鄉公所今年完成鄭成功紀念館神像金身首度「粉面」重新彩繪，今天也選在延平郡王鄭成功聖誕日舉行祝壽大典，鄉長魏碩衛說，未來也希望做跨縣市和跨鄉鎮「國姓爺延平郡王」主題園區交流，發展地方觀光。

魏碩衛說，鄭成功紀念館的前身是清道光25年興建的永奠宮，因早期永靖街區常有火災，居民為了平息常遭祝融之苦，而興建祭祠延平郡王鄭成功的永奠宮，後來因省道中山路拓寬，永奠宮只得於2003年遷移到現址改建成鄭成功紀念館，一旁也有紀念公園。

永靖公所今年也編列預算進行鄭成功紀念館神像金身「粉面」重新彩繪，及安座儀式，今年公所與鄉代、村長等各界的新春團拜也選在延平郡王的祝壽大典日，今天由魏碩衛擔任主祭，縣議員詹木根、張欣倩、張錦昆、鄉代會主席林致安等地方人士與會，並邀請陳麗香歌仔戲團酬神演出、永興國小舞獅隊的祥獅獻瑞，希望祈求國泰民安。

而鄭成功紀念館興建時正殿的對聯左右「延平」二字原先左右顛倒，此次整修也一併改正，魏碩衛說，今年已有20個跨縣市社區團體前來參觀，未來公所也希望和國姓鄉等與延平郡王有關的鄉鎮或紀念館進行交流，發展主題觀光旅遊。