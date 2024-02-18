伸港蒜頭紅到宵小覬覦 警方啟動護農專案加強巡邏

彰化縣伸港鄉出產的紅蒜頭以辛辣聞名，近年來，因種植面積減少，在市場十分搶手，往往在田間就被批購；現在伸港蒜頭進入採收期，為防止宵小偷拔，警方從明天起啟動護農專案，加強巡邏。

縣議員賴清美說，伸港因為氣候與地形關係，生產的蒜頭是紅色的，油脂夠，吃起來又香又辣，十分夠味，加上採收比其他地區早，在市場很受歡迎， 一到產季，許多販仔或老饕都會特地到田間搶購。

不過，蒜農曾清旺說，今年蒜頭播種期雨勢不斷，影響蒜苗培土，估計減了一半產量，育成後，加上忽冷忽熱，再減少約3成收成，因此今年伸港蒜頭整體收成比往年減收6到7成，甚至做為蒜種都不夠。

曾清旺說，伸港蒜頭今年未因嚴重歉收，就可以賣到好價錢，今年田間價格，品質較好的每台斤80元，一般價格則在70元，其實與去年一樣，但農民處於弱勢，蒜頭販仔到田間就只能出這個價錢，蒜農也很無奈。

據伸港鄉公所農業課統計，伸港鄉蒜頭種植面積逐年減少，目前僅約約30多公頃，平均每公頃可生產6000公斤，部分蒜農則轉種洋蔥等作物，或者因農村年齡老化，無力種植而棄種。

「現在蒜農最幼齒的70歲」，曾姓農民說，目前伸港蒜頭種植面積積逐年減少，主要是因種蒜辛苦，而且收入微薄，下一代幾乎都不願接手，造成蒜農年齡偏高，像他家蒜頭主要是他母親在種，他則協助採收，有的則是租給其他農民種植或者改種洋蔥。

縣議員賴清美說，伸港蒜因產量越來越少，在市場跟著更加搶手，加上田間空曠且偏僻，引起宵小覬覦，過去就曾發生被偷拔事件，因此警方在產期都會啟動護農專案。